Paul Byron demeure avec les Canadiens

L’attaquant Paul Byron n’a pas trouvé preneur au ballottage pour une deuxième fois cette saison, mercredi, de sorte que le Canadien de Montréal le cédera à son escouade de réserve.

Ainsi, le vétéran de 31 ans écoulant la deuxième année d’un contrat de quatre ans lui rapportant 3,4 millions $ par campagne n’a pas convaincu une autre organisation de la Ligue nationale de lui donner une chance.

Byron a inscrit deux buts et cinq mentions d’aide en 27 rencontres au cours du calendrier régulier. Le joueur de 31 ans a conservé un différentiel de +2. Dans la victoire de 4 à 2 du Tricolore face aux Jets de Winnipeg, lundi, il a totalisé un peu plus de 12 minutes de temps de jeu et a été tenu en échec.