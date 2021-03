Les Islanders privés de leur capitaine pour le reste de la saison

L’attaquant des Islanders de New York Anders Lee ratera le reste de la campagne en raison d’une blessure au bas du corps, a annoncé mercredi le directeur général Lou Lamoriello.

Le capitaine du club sera d’ailleurs opéré cette semaine. L’organisation new-yorkaise n’a pas précisé la nature du problème touchant le vétéran, mais selon le site The Athletic, il s’agit d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. La même source a rapporté qu’aucun autre dommage n’a été constaté.

Lee a été impliqué dans une collision avec Pavel Zacha, des Devils du New Jersey, jeudi. Il a peiné à quitter la patinoire et à mettre de la pression sur sa jambe. Par la suite, les Islanders ont indiqué qu’il allait être absent pour une durée indéterminée.

Le joueur d’avant a disputé 295 rencontres consécutives avant de se retrouver sur le carreau. En 2020-2021, il a récolté 12 buts et sept mentions d’aide pour 19 points en 27 affrontements.

Suspension à prévoir pour un joueur du Wild

Le défenseur du Wild du Minnesota Carson Soucy devra répondre de ses actes, mercredi, relativement à un coup asséné à l’attaquant des Coyotes de l’Arizona Conor Garland la veille. (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Le service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale souhaite discuter avec Soucy, qui risque d’être suspendu. Celui-ci a écopé d’une punition majeure pour avoir asséné un coup de coude à son rival le long de la bande, à mi-chemin de la première période du match. Garland a pu toutefois terminer la rencontre, que les siens ont perdue 3 à 0.

Cette saison, l’arrière du Wild a inscrit un but et sept mentions d’aide en 22 parties, tout en affichant un différentiel de +12 et en totalisant 32 minutes de pénalité.

Le club du Minnesota visitera l’Avalanche du Colorado jeudi.