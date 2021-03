Le CH confronté à une équipe en ascension

Les Jets de Winnipeg connaissent d’excellents moments et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal, qui disputera deux matchs au Manitoba, lundi et mercredi.

Effectivement, les hommes de l’entraîneur-chef Paul Maurice retrouveront leurs quartiers après avoir conclu une série fructueuse sur la patinoire des Maple Leafs de Toronto, où ils ont obtenu cinq points sur une possibilité de six. Les voici donc à quatre points du sommet de la section Nord détenu par la formation de la Ville Reine; ils détiennent aussi deux parties en main sur leurs rivaux.

Dans le camp des Jets, tous veulent d’abord s’efforcer à poursuivre les efforts sur une base plus constante. Il y aura parfois de mauvaises soirées, comme celle du 6 mars – une défaite de 7 à 1 au Centre Bell -, mais celles-ci seront rares si tous mettent la main à la pâte.

«Vous souhaitez toujours offrir le meilleur et obtenir des résultats. Les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner des matchs ou d’aller en prolongation. [...] Nous savons que collectivement, on peut jouer un peu plus serré, un peu mieux. Mais je pense que [samedi], ce fut notre meilleur effort des trois rencontres, a mentionné Adam Lowry au réseau Sportsnet après le gain de 5 à 2 des siens. Je ne sais pas si nous tenions à passer un message. On essayait juste de finir le voyage de la bonne façon et nous sommes heureux de son déroulement.»

Rebondir

Donc, les Jets ont repris leur envol après une dure soirée à Montréal, ce qui montre bien leur détermination à batailler non seulement pour une place en séries, mais pour la tête de la section. D'ailleurs, Maurice semble heureux de ce qu’il a vu récemment et ce sera au Canadien de trouver une solution cette semaine, contrairement aux Leafs.

«Nous sommes seulement demeurés dans la lutte et nous avons travaillé. Je pensais que nous étions un peu au-dessus de notre jeu lors des deux premières parties à Toronto. On tentait de faire rouler la machine, on voulait provoquer des choses et nous étions davantage à l’aise dans notre territoire [que dans celui de l’adversaire]», a-t-il expliqué.

Aussi, ces performances sont de bon augure pour Winnipeg, surtout que l’équipe a six autres rendez-vous avec Toronto d’ici la fin du calendrier. Elle pourrait ainsi se faufiler au sommet avec quelques autres victoires aux dépens de ses opposants.

«Honnêtement, cela ne signifie pas tant que cela, a toutefois tempéré l’attaquant Mark Scheifele. Nous devrons les affronter encore plusieurs fois cette année et les séries sont bien loin. Les deux clubs seront différents une fois les éliminatoires commencées, mais ce sera plaisant de jouer contre eux. Ça reste une formation fantastique avec de nombreux joueurs intéressants à voir à l’œuvre.»