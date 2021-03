«Genie» sur les ondes de TVA Sports 2

La Québécoise Eugenie Bouchard a atteint le carré d’as au tournoi de Guadalajara, au Mexique, et elle fera face à un intéressant défi en demi-finale contre la jeune Italienne Elisabetta Cocciaretto.

Ce duel entre Bouchard et Cocciaretto, un premier en carrière, sera d’ailleurs présenté sur les ondes de TVA Sports 2, ce vendredi soir, à compter de 20h.

Âgée de seulement 20 ans, Cocciaretto est en pleine progression, elle qui figure au 134e rang du classement de la WTA.

Bouchard, 144e au monde, s’est classée pour les demi-finales, jeudi, en défaisant l’Américaine Caty McNally en deux manches de 6-4 et 6-3. La Québécoise avait alors été particulièrement efficace au service, réussissant six as et convertissant 69% de ses premières balles.

«Genie» avait par ailleurs profité de ses chances en brisant la 120e joueuse mondiale cinq fois en six occasions.