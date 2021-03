Un troisième mini-terrain pour la Fondation Impact de Montréal cet été

La Fondation Impact de Montréal, en collaboration avec les autorités municipales locales, ont annoncé jeudi la construction d’un nouveau mini-terrain multisports au parc Paul-André-Potvin, à Shawinigan.

La livraison du terrain est prévue pour le mois d’août et la construction sera entamée dès la période de dégel terminée. Il s’agit du premier mini-terrain qui sera inauguré par la Fondation à l’extérieur de Montréal et du troisième au total.

«Nous sommes très heureux d’offrir à nouveau aux jeunes une opportunité de pratiquer leur sport dans un endroit sécuritaire et de haute qualité, a déclaré la présidente de la Fondation, Carmie Frassetti Saputo, dans un communiqué du CF Montréal. C’était important pour nous d’aller au-delà de l’île de Montréal avec ce projet et nous avons eu l’opportunité de soutenir les citoyens de Shawinigan. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux et toutes celles qui ont été impliqués dans ce projet.»

«C’est un privilège pour Shawinigan d’être la première ville à l’extérieur de Montréal à recevoir un mini-terrain multisports de la Fondation Impact de Montréal. On sait qu’on a une qualité de vie incomparable à Shawinigan et c’est toujours un plaisir de voir que notre ville suscite de l’intérêt, explique le maire de Shawinigan, Michel Angers. L’ajout d’un terrain synthétique au parc Paul-André Potvin est un plus pour ce parc où il y a déjà des terrains de tennis. Ce sera une belle destination sportive.»

Les autres mini-terrains de la Fondation sont ceux du parc Champdoré (2018), dans le quartier Saint-Michel, et celui du parc Joe-Beef (2019), dans le quartier Pointe-Saint-Charles.