Des noms plutôt méconnus se font remarquer chez les Golden Knights

Quelques nouveaux visages ont vécu une soirée inoubliable chez les Golden Knights de Vegas, mercredi, pendant que Marc-André Fleury et ses coéquipiers connaissaient des ennuis.

Dans une défaite de 4 à 3 aux mains du Wild du Minnesota, la recrue Dylan Coghlan a impressionné avec ses premiers buts en carrière dans la Ligue nationale et il a fait les choses en grand : il a réussi un tour du chapeau, aidant notamment les siens à resserrer l’écart en fin de troisième période avec deux filets en un peu plus de trois minutes.

Voilà tout un accomplissement pour Coghlan, qui, faut-il le préciser, est un défenseur. Il est devenu le premier arrière à réussir un triplé dans l’histoire des Knights et le troisième joueur de cette position dans la Ligue nationale à marquer trois fois au cours de la rencontre où il a obtenu son premier but en carrière. Les deux autres sont Joe Hall (Canadien de Montréal, le 21 janvier 1918) et Uli Heimer (Devils du New Jersey, le 31 octobre 1984).

«J’aurais aimé qu’on puisse gagner le match, ça aurait été la cerise sur le sundae. Cependant, je me sentais bien, même si je crois avoir commis quelques erreurs. Nous en avons fait certaines collectivement. Mais à part de cela, j’ai compté mon premier but et j’ai été suffisamment chanceux pour en récolter deux autres. C’est vraiment une soirée dont je me souviendrai pour le reste de ma vie», a-t-il indiqué au site NHL.com.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

De son côté, le gardien Logan Thompson a pris le relais après que Fleury eut pris le chemin du banc avec environ huit minutes à écouler en troisième période. Son arrivée a semblé donner momentanément un second souffle à sa formation, qui a resserré l’écart à un seul but.

Pour l’Albertain de 24 ans rappelé de la Ligue américaine plus tôt en journée, il s’agissait de ses débuts dans le circuit Bettman. N’ayant jamais été repêché par un club de la ligue, il a disputé sept rencontres avec la filiale de Vegas, les Silver Knights de Henderson, cette saison. Celui qui a passé par les rangs universitaires après ses années dans le hockey junior revendique une quarantaine de parties dans l’ECHL.

Thompson peut ainsi remercier le destin, car les mauvaises soirées de Fleury sont plutôt rares en 2020-2021, tandis que Robin Lehner a été rétrogradé aux Silver Knights pour fins de remise en forme. Dans le cas du vétéran québécois, auteur de 25 arrêts mercredi, il présente une moyenne de buts alloués de 1,73 et un taux d’efficacité de ,938.