Kirby Dach reprend l’entrainement

De retour à l’entraînement avec les Blackhawks de Chicago, le jeune attaquant Kirby Dach se rétablit plutôt bien d’une fracture à un poignet subie en décembre, dans le cadre du Championnat mondial de hockey junior.

Dach accompagne les Hawks dans un voyage de six matchs à l’étranger. Il s’est entraîné avec l’escouade de réserve mercredi, à Dallas.

Même s’il attendait ce moment depuis longtemps, l’Albertain de 20 ans préfère être patient et ne pas sauter les étapes vers un retour au jeu.

«Je suis un peu en avance sur le calendrier [de rétablissement]. Je crois que c’est une bonne chose, mais en même temps, nous devons être intelligents avec ça pour pas que ce problème en devienne un à long terme, a dit Dach dans une entrevue rapportée par le quotidien "Chicago Tribune". On va gérer ça maintenant et avec de la chance, je pourrai passer à autre chose et être à 100 % pour le reste de ma carrière.»

«Mais je me sens bien. Il n’y a rien qui me dérange vraiment. C’est plus de retrouver mon rythme et de me préparer à recommencer à jouer», a ajouté le joueur de centre, qui est passé sous le bistouri en janvier.

«Mais je sais qu’il y a encore une longue route devant moi.»

Dach en est à sa deuxième saison avec les Hawks, qui l’ont repêché au troisième rang du repêchage 2019. En 64 matchs l’an dernier, le joueur de centre a inscrit huit buts et 15 aides pour un total de 23 points.