«Ça n'a pas toujours été facile» - Samuel Blais

Samuel Blais a déjà disputé 99 matchs en carrière dans la LNH et il devrait disputer son 100e vendredi contre les Golden Knights.

L'attaquant des Blues a accepté de revenir sur son parcours, lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi.

«Ça passe assez vite. Je me souviens quand j'étais jeune et que je jouais au hockey. Maintenant, je suis quand même rendu assez vieux à 24 ans. Je veux profiter de chaque moment dans la LNH et continuer comme ça. Ça n'a pas toujours été facile dans ma carrière. J'ai eu des blessures. Pour moi, 100 matchs c'est spécial. J'ai eu à surmonter beaucoup d'obstacles. Pour moi, c'est un gros chiffre et je veux jouer plusieurs autres centaines de matchs.»

L'ancien des Tigres de Victoriaville a également rendu hommage à son entraîneur, qui a eu un gros impact pour l'aider à devenir le joueur qu'il est aujourd'hui.

«Quand j'étais plus jeune, j'étais plus un joueur de talent. Mais en arrivant chez les professionnels, mon entraîneur Craig Berube m'a dit que je devais être physique. J'ai commencé à faire ça et j'aime ça. Les gars respectent le travail que je fais.»

Sur le plan collectif, les Blues connaissent une bonne saison. Ils occupent le deuxième rang de leur division et Blais soutient que tous les joueurs contribuent aux succès de l'équipe.

«Pour l'instant, on joue mieux sur la route. On a eu 10 points sur 12 lors de notre voyage en Californie et on aurait même pu gagner tous nos matchs. C'est tout en notre honneur, la façon dont on joue. Les gars travaillent tous très fort sur la glace.»

