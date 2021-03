Une section Nord remplie de défis, selon Pierre-Luc Dubois

La bataille sera rude jusqu’à la toute fin de la saison dans la section Nord de la Ligue nationale de hockey (LNH), puisque chaque équipe représente un défi en soi, selon l’attaquant des Jets de Winnipeg Pierre-Luc Dubois.

Acquis des Blue Jackets de Columbus en retour de Patrik Laine le 23 janvier, le Québécois se prépare à affronter les Maple Leafs de Toronto une première fois depuis que les Jackets les ont vaincus en ronde qualificative des éliminatoires, l’été dernier.

Reconnaissant volontiers le défi qui attend la formation manitobaine, il juge toutefois que chaque rencontre dans la section canadienne nécessite un plan de match bien ficelé et des efforts constants pour gagner.

«Vous regardez l’équipe en dernière place, et [ce sont les Sénateurs d’]Ottawa. Chaque fois qu’on joue contre eux, c’est difficile, a lancé Dubois, mardi, en vidéoconférence. Ils jouent dur. Ce n’est pas facile de les affronter. Ils ont une jeune équipe, mais ils sont rapides et ils compétitionnent. Ensuite, tu regardes Vancouver, Calgary, Edmonton, Montréal, Toronto... Chaque équipe dans cette section peut gagner des matchs.»

«Il n’y a jamais de match facile. Chaque équipe a une identité. Quand tu joues contre une équipe, tu sais à quoi t’attendre. Dans cette section, j’ai l’impression que chaque match est une bataille pour les deux points. Ce n’est jamais acquis d’avance.»

Jouer leur jeu

Dubois a marqué trois buts et totalisé quatre points en cinq parties contre les Leafs lors des séries 2020 de la Ligue nationale à Toronto. Ayant fait partie du clan victorieux, il croit savoir ce qu’il faut faire pour venir à bout du club qui est actuellement bien installé au premier rang de la section.

Les deux équipes doivent s’affronter trois fois en cinq jours dans la métropole ontarienne, le premier duel ayant lieu mardi.

«C’est un défi amusant, a dit Dubois. C’est une bonne équipe avec de très bons joueurs. On va jouer trois matchs de suite contre eux, mais on les prend un à la fois. Contre une équipe comme ça, si tu essaies de ne pas faire d’erreur ou de te défendre tout au long du match, elle va trouver une façon de marquer des buts.»

«La meilleure façon de les battre, c’est de jouer leur jeu. Les joueurs offensifs veulent attaquer, ils ne veulent pas être dans leur zone à se défendre. Aussi longtemps que tu peux garder la rondelle en zone offensive, ça devient frustrant pour eux. Nous sommes une grosse équipe, nous avons des outils offensifs. Nous bougeons bien la rondelle. Nous devons les attaquer et jouer dans leur zone.»

Dubois devrait patiner au centre de Nikolaj Ehlers et Kyle Connor, et il est bien heureux de pouvoir compter sur deux coéquipiers très talentueux.

«J’adore jouer avec ces deux gars. Pour [Ehlers], je savais depuis le junior ce qu’il peut faire. Sa vitesse, ses mains, ses passes et son tir, il peut tout faire. Je sais que cette année, il se concentre à tirer plus la rondelle. Et [Connor], je crois que c’est l’un des joueurs les plus sous-estimés de la LNH. Il est dangereux. Je dois les appuyer. Je dois travailler pour leur donner la rondelle.»

Dubois avait amassé cinq filets et sept points en 14 parties cette saison avant le duel de mardi.