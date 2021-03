Dominique Ducharme met fin à une tradition du CH

Dominique Ducharme prend de plus en plus sa place chez les Canadiens et il a même décidé de mettre fin à une tradition.

Le nouvel entraîneur-chef a opté pour enlever les étirements sur la glace à la fin des entraînements.

Ducharme a confié à Renaud Lavoie qu'il avait pris cette décision dans le but de maximiser chaque minute lorsque son équipe s'entraîne.

Voyez les explications de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.