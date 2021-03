EN DIRECT | Alex Burrows s'adresse aux médias

Récemment promu au sein du personnel d'entraîneurs des Canadiens de Montréal, Alex Burrows s'adresse aux médias mardi après-midi. Le TVASports.ca webdiffuse en direct le point de presse.

«J'ai un plan pour les deux unités»

Depuis ses débuts comme entraîneur adjoint du Canadien de Montréal, Alexandre Burrows semble avoir donné un véritable électrochoc au jeu de puissance de l’équipe.

Burrows s’est emmené à Montréal lorsque le directeur général a congédié l’entraîneur-chef Claude Julien en le remplaçant par son adjoint Dominique Ducharme. Ce dernier avait alors indiqué que la mission de Burrows était de relancer l’avantage numérique.

Le résultat est jusqu’ici très concluant. En six parties, le Tricolore a marqué cinq fois avec au moins un homme en plus en 11 opportunités, ce qui représente un pourcentage de succès de 45,5 %.

«J’ai un plan pour les deux unités, a lancé Burrows, mardi, en vidéoconférence. Présentement, l’une fonctionne, mais je n’ai pas peur pour l’autre. Si nous pouvons être directs et garder les choses simples, c’est comme ça que nous connaîtrons du succès.»

Burrows espère maintenant que l’équipe pourra soutirer plus de pénalité de ses adversaires pour profiter de ce momentum.

«Je pense qu’on peut provoquer plus de punitions chez l’adverse. Il faut mettre plus de rondelles en zone offensive, leur mettre plus de pression, ce qui va faire en sorte que les équipes vont être plus fatiguées et que les bâtons vont sortir.»

Surpris

Burrows discutait par ailleurs une première fois avec les médias depuis sa nomination, sur laquelle il est revenu. Il a indiqué qu’il avait été surpris lorsque Bergevin l’a appelé pour lui annoncer la nouvelle.

«Évidemment, j’ai été surpris quand Marc m’a appelé. J’étais un peu sous le choc. J’étais excité et surpris par la confiance de Marc. Mais en même temps, j’étais vraiment content puisque le Canadien était mon équipe depuis toujours.»

«Je me sentais vraiment prêt. Dès le jour 1, j’ai parlé à Dom, et on avait la même vision de ce qu’il fallait faire pour améliorer l’équipe.»

Le CH est actuellement au cœur d’un voyage dans l’Ouest canadien et retrouvera les Canucks mercredi à Vancouver. L’ancienne formation du Burrows a triomphé 2 à 1 en fusillade, lundi.