Darryl Sutter prend le contrôle à Calgary

Darryl Sutter a dirigé lundi une toute première séance d’entraînement des Flames de Calgary depuis qu’il a été nommé entraîneur-chef de l’équipe et il s’est assuré de maintenir un rythme très élevé sur la glace.

Effectuant un deuxième séjour derrière le banc de la formation de l’Alberta, Sutter a indiqué qu’il allait tenter de recréer des situations de match lors des séances puisque le calendrier condensé de cette saison ne laissait que peu de temps pour s’entraîner.

Sutter a par ailleurs avancé que le système en place n’était pas problématique. Selon lui, les mauvais résultats du club récemment sont plutôt dus à un manque d’exécution. Il ne compte pas transformer complètement le style de jeu de l’équipe, mais il souhaite malgré tout apporter quelques ajustements.

«Je veux renforcer les éléments dans lesquels nous pouvons être meilleurs, a-t-il dit en vidéoconférence. De la façon dont l’horaire est construit, il n’y a pas beaucoup de temps d’entraînement. C’est ma priorité, tout comme, évidemment, nous préparer pour Montréal.»

Les Flames reprendront en effet l’action jeudi soir en accueillant le Canadien de Montréal. Avec peu de temps avant ce duel, le pilote s’est assuré de commencer son travail avec un message clair pour éviter la confusion.

«Je veux être sûr que nous soyons clairs avec ce que nous voulons faire, a-t-il expliqué. Tout le monde est arrivé tôt et nous avons eu une bonne réunion. Nous avons regardé le plus de choses possible sans surcharger les joueurs. Il reste 30 matchs à la saison. Vous ne pouvez pas faire de gros changement en termes de système.»

Pas de niaisage

Sutter a remporté deux fois la coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles en 2012 et 2014. Il a par ailleurs mené les Flames à la finale en 2004, lorsque le club s’est incliné face au Lightning de Tampa Bay.

Ainsi, les joueurs sont contents de pouvoir compter sur un homme d’expérience pour tenter de relancer l'équipe, et ils sont bien heureux de cette première séance d’entraînement sous ses ordres.

«La séance a été bonne, a lancé Christopher Tanev. C’était rapide avec un bon rythme. Les gars ont bougé. C’est assurément la meilleure séance que nous avons eue depuis un moment. Darryl est un gagnant réputé. Il connaît le sport. Il est évidemment respecté par tout le monde dans la communauté du hockey. Il faut simplement travailler fort chaque jour et faire notre travail. C’est ce qu’il demande.»

«Nous étions en affaires aujourd’hui. Il n’y a pas de niaisage, a quant à lui commenté Matthew Tkachuk. Nous avons abordé quelques points à la réunion que nous voulions régler ou améliorer. Il arrive avec une mentalité de gagnant et c’est excitant.»