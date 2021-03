Une heureuse surprise chez les Devils

Ballotté à gauche et à droite au cours d’une saison où la situation des gardiens est complexe chez les Devils du New Jersey, Scott Wedgewood a certainement gagné des points auprès de ses entraîneurs en étant le principal artisan d’une victoire qui mettait un terme à une vilaine série de défaites, dimanche.

Wedgewood a en effet repoussé 40 rondelles pour signer un jeu blanc de 1 à 0 contre les Bruins à Boston. Il s’agissait d’une première victoire en six sorties pour les Devils. L’homme masqué a ainsi obtenu ses deux victoires en six matchs par blanchissage, cette saison.

Avant la rencontre de dimanche, le dernier départ de Wedgewood remontait ainsi au 30 janvier. Il n’a pas caché qu’il avait dû chasser la nervosité qui le rongeait au moment de la mise au jeu initiale.

«Tu es hors de la formation, alors vous vous assoyez, vous attendez et vous végétez, a imagé Wedgewood en vidéoconférence, après le match. J’ai senti de la nervosité que je n’avais pas sentie depuis un moment. Je suis allé sur la glace, j’ai reçu un tir lors des 12 premières secondes et j’ai arrêté le jeu. À partir de ce moment, vous êtes de retour dans votre zone.»

Être prêt

Wedgewood a fait la navette entre la formation des Devils du New Jersey et l’escouade de réserve à quelques reprises cette saison. Quatre gardiens ont vu de l’action pour l’équipe, soit Mackenzie Blackwood (12 matchs), Aaron Dell (trois matchs) et Eric Comrie (un match).

Le Québécois Corey Crawford devait par ailleurs être l’un des gardiens de confiance de l’entraîneur-chef Lindy Ruff, mais il a annoncé sa retraite à la fin du camp d’entraînement.

Ainsi, le rôle de Wedgewood a constamment évolué, lui qui a notamment été le partant pour une série de cinq parties lorsque le nom de Blackwood figurait sur la liste de COVID-19. Le principal intéressé ne se lamente pas, toutefois, et fait tout ce qu’il peut à l’entraînement pour être prêt lorsqu’on fait appel à lui.

«J’ai travaillé avec [l’entraîneur des gardiens] Dave Rogalski et nous croyons au processus. Nous avons deux autres bons gardiens avec "Blacky" et Dell. Tout le monde aura la chance de jouer. C’est mon rôle, je crois. Je veux jouer plus, mais je me concentre sur ce que je fais de bien.»