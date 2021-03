Dicaire et Shields: tout est en règle!

La Québécoise Marie-Ève Dicaire et l'Américaine Claressa Shields ont toutes deux respecté la limite de poids en prévision de leur combat prévu vendredi soir, à Flint, au Michigan.

Au cours de la pesée effectuée jeudi, Dicaire a affiché un poids de 152,6 lb, comparativement à 153,6 lb pour son opposante. Le maximum autorisé était de 154 lb. Les deux femmes croiseront le fer dans le cadre d'un duel d’unification où les quatre ceintures des super-mi-moyennes seront à l’enjeu.

Voyez la pesée dans la vidéo ci-dessus.

«Peu importe le chiffre qui est indiqué sur la balance, c’est l’état dans lequel je me trouve. Je me sens forte, je me sens en forme et c’est tout ce qui compte pour moi. Le poids, c’est seulement un chiffre», a déclaré Dicaire lors d'un point de presse suivant la pesée.

«Mon corps s’est bien adapté. Je n’ai pas vraiment changé rien à mon alimentation. Je n’ai même pas fait de jogging [...] ou de cardio de perte de poids, tout allait vraiment bien. On était vraiment concentré sur mes entraînements, la boxe, la préparation physique et le repos, a-t-elle poursuivi au sujet de sa préparation. Habituellement, je suis dans le ring à 160, 162 lb. Je suis une boxeuse qui se déplace beaucoup, je suis une boxeuse qui travaille avec de l’agilité. Quand je mange trop, je me sens lourde, je me sens pesante, je ne me sens pas aussi [rapide]. Pour moi, ce qui est important, c’est d’avoir de l’énergie.»

Le gala sera disponible sur INDIGO dès 21 h.