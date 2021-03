Chris Boucher atteint un nouveau sommet

Malgré les 30 points de Chris Boucher, un sommet en carrière pour le Montréalais dans la NBA, les Raptors de Toronto ont dû s’avouer vaincus jeudi soir, à Boston, face aux Celtics. Ces derniers l’ont emporté 132 à 125.

Encore une fois, les Torontois devaient se débrouiller sans Pascal Siakam, Fred VanVleet, OG Anunoby, Patrick McCaw, Malachi Flynn et leur entraîneur-chef Nick Nurse, qui suivent tous le protocole de la COVID-19.

Boucher a pris le relais en leur absence. Norman Powell a également aidé la cause des Raptors avec une récolte de 25 points. Pour sa part, Kyle Lowrie en a inscrit 14, mais a également réussi 19 mentions d’assistance.

Après avoir mené la première demie 70 à 66, les Raptors ont connu une baisse de régime qui leur a été fatale au troisième quart, alors qu’ils n’ont inscrit que 22 points contre 35. Même s’ils sont revenus en force au dernier engagement, le mal était fait.

Du côté des Celtics, Jayson Tatum a été le meneur avec 27 points et 12 rebonds.

Ailleurs dans la NBA

À Washington, Kawhi Leonard a marqué 22 points dans la défaite de 119 à 117 des Clippers de Los Angeles face aux Wizards. Les visiteurs ont brillé au deuxième quart avec 39 points, mais l’avantage a été aux Wizards dans les trois autres engagements. Bradley Beal a mené l’équipe locale avec 33 points. Pour sa part, Russell Westbrook a réussi 27 points et 11 mentions d’assistance.

À New York, les Knicks ont dominé les Pistons de Detroit 114 à 104. Julius Randle a sonné la charge avec 27 points et 16 rebonds. Nerlens Noel a également réussi un double-double en récoltant 12 points et 11 rebonds.

À Indianapolis, les Nuggets de Denver ont signé une quatrième victoire consécutive en défaisant les Pacers de l’Indiana par la marque de 113 à 103. Les visiteurs ont profité d’une baisse d’intensité des Pacers au deuxième quart pour prendre les devants et les maintenir jusqu’à la fin du match. Michael Porter fils a réussi 24 points et 11 rebonds pour les vainqueurs.

À Memphis, un panier de Jrue Holiday avec deux secondes à faire a permis aux Bucks de Milwaukee de s’imposer 112 à 111 devant les Grizzlies. Giannis Antetokounmpo a également joué un rôle important dans cette victoire en amassant 26 points et 11 rebonds.