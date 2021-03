Deux noms à surveiller chez le CH

De plus en plus d'équipes de la LNH se dotent d'un département spécifique aux gardiens de but. C'est notamment le cas des Panthers de la Floride, dont François Allaire et Roberto Luongo en sont à la tête.

Avec la nomination de Sean Burke à titre de directeur des gardiens de but, l'organisation du Canadien semble prendre une direction similaire.

Si à court terme Burke se retrouvera sur la glace avec Carey Price et Jake Allen, il pourrait éventuellement être tenté de se concentrer sur un rôle de gestion.

Voici donc deux noms à surveiller, qui pourraient hériter du titre d'entraîneur des gardiens.

À écouter dans le lecteur ci-dessous.