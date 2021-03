Ça ne tourne pas rond entre Dougie Hamilton et les Hurricanes

Le défenseur Dougie Hamilton est bien loin d’une nouvelle entente avec les Hurricanes de la Caroline, car les négociations contractuelles n’ont pas mené à une progression satisfaisante jusqu’ici.

Selon le site The Athletic, l’écart entre l’offre et la demande est important, tandis que les pourparlers sont au neutre depuis février. L’athlète de 27 ans écoule la dernière année d’un pacte de six ans et de 34,5 millions $; il touche annuellement 5,75 millions $. L’ancien des Bruins de Boston et des Flames de Calgary deviendra joueur autonome sans compensation le 28 juillet s’il ne peut s’entendre avec les Ouragans.

Hamilton a récolté un but et 13 mentions d’aide pour 14 points en 22 rencontres cette saison. Totalisant en moyenne plus de 22 minutes de jeu par match, il a présenté un différentiel de +8.