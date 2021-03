«Carey n’est pas surhumain» - Brendan Gallagher

L’attaquant du Canadien de Montréal Brendan Gallagher a tenu des bons mots à l’endroit du gardien Carey Price, mardi soir, après la victoire de 3 à 1 face aux Sénateurs d’Ottawa.

«J’ai le bonheur de jouer avec Carey depuis neuf ans, a-t-il mentionné en vidéoconférence. On entend toujours dire qu’il sera correct, qu’on ne doit pas s’inquiéter. Cependant, il n’est pas surhumain.»

Gallagher était ainsi heureux de voir Price, qui a connu un début de campagne plus difficile, rebondir en inscrivant sa sixième victoire en 13 départs cette saison.

«Nous voyons en coulisses tout le travail qu’il accomplit, a ajouté le numéro 11 du Tricolore. Carey nous a sauvé le derrière plusieurs fois, plus qu’on ne peut les compter. Donc, on aurait aimé lui rendre la vie facile un peu plus souvent. Ce soir [mardi], il a réalisé de bons arrêts en début de match. Il nous a donné le temps de nous installer et de l’aider en marquant deux buts en avantage numérique.»