Drake Batherson sera à surveiller contre le CH

Si la recrue allemande Tim Stützle fait beaucoup jaser depuis le début de la saison, le Canadien de Montréal devra aussi avoir à l’œil le jeune attaquant des Sénateurs d’Ottawa Drake Batherson, ce mardi soir.

Batherson, 22 ans, a marqué au moins un but lors de ses six derniers matchs.

«Tous mes lancers se transforment en buts, a lui-même constaté Batherson, cité sur le site web des Sénateurs. Les gars font de beaux jeux pour moi. Je dois remercier mes coéquipiers.»

Lundi, dans une victoire de 5 à 1 contre les Flames de Calgary à Ottawa, Batherson a même touché la cible deux fois. Il a ainsi fracassé un record d’équipe de Jason Spezza, qui était de cinq, pour le plus grand nombre de matchs consécutifs avec au moins un but pour un joueur des Sénateurs de 22 ans ou moins.

Ce mardi soir, contre le Canadien, il tentera de prolonger sa séquence à sept rencontres. Depuis le début de cette saison, Batherson a d’ailleurs récolté cinq points, dont deux buts, en quatre parties face au Tricolore.

Stützle: recrue du mois

Pendant ce temps, Stützle n’a pas à rougir de ses performances. Celui-ci a d’ailleurs été élu, mardi, la recrue du mois de février dans la LNH, avec une récolte de 10 points en 14 matchs.

Déjà, le débat est alimenté à savoir si Stützle n’est finalement pas le meilleur joueur de sa cuvée, lui qui a pourtant été sélectionné troisième, derrière Alexis Lafrenière (Rangers de New York) et Quinton Byfield (Kings de Los Angeles), lors du plus récent repêchage.