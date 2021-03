Dominique Ducharme fasciné par Joel Armia

L’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Dominique Ducharme, veut exploiter le plein potentiel de Joel Armia.

À ses yeux, le gros attaquant finlandais n’a pas encore montré toute l’étendue de ses habiletés au grand public.

Jeudi dernier, lors du premier match de Ducharme à titre d’entraîneur-chef par intérim, Armia a offert un aperçu de son savoir-faire en inscrivant deux buts dans une défaite de 6-3 des siens face aux Jets de Winnipeg.

«J’aime beaucoup son potentiel, a confié Ducharme, mardi matin, à l’approche de l’affrontement de sa troupe face aux Sénateurs d’Ottawa. Ses habiletés sont peut-être inconnues des gens, notamment la qualité de ses mains et ce qu’il peut faire avec la rondelle. On a des flashs parfois. Et tu combines ses habiletés à son physique. C’est un gars qui est fort aussi.»

Alors, comment se fait-il qu’après 308 matchs dans la Ligue nationale de hockey, le talent d’Armia demeure incompris ou méconnu auprès des amateurs? C’est essentiellement une question de constance selon le pilote du CH.

«Les gens qui l’ont vu près connaissent ses aptitudes, a expliqué Ducharme. Certains, il est très dominant et, d’autres, tu le vois plus effacé. Notre but c’est de rétrécir la différence entre les deux. Avec la constance, les chiffres vont suivre. Il a les habiletés pour produire des jeux et marquer des buts.»

