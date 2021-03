CH: le nom de Patrick Roy ressurgit dans les rumeurs

L’avenir du directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, fait jaser plusieurs observateurs depuis le congédiement de l’entraîneur-chef Claude Julien la semaine dernière et quelques-uns ont déjà leur idée de celui qui devrait occuper le poste de DG si jamais le Tricolore décide d’effectuer un changement.

Ainsi, le quotidien «Toronto Sun» a avancé que Patrick Roy remplacera Bergevin si le Canadien ne retourne pas sur la voie du succès cette saison. C’est en fait ce que le chroniqueur Steve Simmons a écrit dans un texte diffusé dimanche dernier sur le site du journal.

Évidemment, rien n’a été confirmé et tout demeure à l’état de spéculation pour le moment, surtout que Roy demeure bien aux commandes des Remparts de Québec, dans la LHJMQ, à titre de DG et entraîneur-chef.

À Montréal, Bergevin a accordé le titre d’instructeur-chef intérimaire à Dominique Ducharme. Actuellement, le Bleu-Blanc-Rouge est quatrième de la section Nord avec un dossier de 9-6-5 et 23 points.

D'ailleurs, quelques heures après l'annonce du congédiement de Claude Julien chez le Tricolore, Roy a réitéré qu'il prêtera une oreille attentive si Bergevin entre en contact avec lui.

«Je vais toujours écouter. Lorsque les Sénateurs m’ont joint, j’ai écouté ce qu’on avait à me proposer et j’ai eu une entrevue avec eux. Je vais toujours écouter ce qu’on a à m’offrir. Dans la situation actuelle, j’ai l’impression que ce sera plus coach que DG», a-t-il lancé avec le sourire lorsque questionné à savoir quel poste il préférerait.