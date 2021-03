EN DIRECT | Drouin et Ducharme parlent aux médias

Aux yeux de Joel Edmundson, la prise de contrôle de Dominique Ducharme chez le Canadien de Montréal est très positive, notamment au chapitre de la structure défensive et de la communication.

Voyez les points de presse de Jonathan Drouin et Dominique Ducharme en direct dans la vidéo ci-dessus.

Après la séance d’entraînement de lundi, l’arrière a loué le travail du pilote par intérim, estimant que le système de ce dernier permettait à l’équipe d’aller dans la bonne direction. Ducharme a d’ailleurs réuni ses défenseurs durant la séance pour y aller de quelques mises au point, à la veille d’un match contre les Sénateurs d’Ottawa.

«[Il nous a parlé] de la structure défensive, a dit Edmundson en vidéoconférence. Il arrive et il change le système, alors il veut simplement qu’on passe à travers et que l'on comprenne. Il veut qu’on soit prêts pour le match de demain.»

«C’est bien jusqu’ici. Il prend les commentaires de tout le monde. Il demande les opinions. Il communique bien avec nous. C’est bon d’avoir cela.»

Drouin a abondé dans le même sens, indiquant que la façon de faire de l’instructeur permettait aux joueurs d’avoir l’esprit libre lors des rencontres.

«Ça se passe bien, a-t-il dit. La communication, c’est l’une de ses grandes forces. Il parle à ses joueurs un à un. Il veut s’assurer que tout est clair. Il s'agit de mettre les choses au clair pour seulement jouer au hockey quand tu es sur la glace.»

Un gros pas

Les ajustements devront toutefois venir rapidement puisque le calendrier condensé ne laisse que très peu de marge de manœuvre. Il est donc impératif de mettre un terme à l’actuelle série de cinq défaites.

«Notre équipe traverse de l’adversité présentement. Je pense sincèrement que ça peut être une bonne chose. C’est bien de traverser cela pour être une équipe plus forte. Nous sommes dans une mauvaise séquence, mais si on apprend de cela, et je crois que nous le faisons, c’est bon à long terme.»

«C’est un gros match pour nous. Je crois que nous avons fait un gros pas dans le dernier match, mais il faut faire le prochain. Il faut obtenir des points. Ottawa joue bien. Ce sera un défi, mais nous serons prêts.»