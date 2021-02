Premier titre ATP pour Popyrin à Singapour

L'Australien Alexei Popyrin (114e mondial) a remporté dimanche le premier titre ATP de sa carrière en battant le Kazakh Alexander Bublik (46e mondial) en finale du tournoi de Singapour.

Pour sa première finale sur le circuit ATP, l'Australien de 21 ans est venu à bout de Bublik en trois sets (4-6, 6-0, 6-2).

Dominé dans le premier set, Popyrin a haussé son niveau de jeu pour finir par écraser son adversaire dans les deux derniers, ne lui laissant que deux jeux.

«C'est un sentiment incroyable de savoir que j'ai gagné mon premier titre ATP», a-t-il déclaré après la rencontre. «J'ai toujours cru que je pouvais me mesurer aux meilleurs et sans cette conviction, je ne serais pas capable de remporter un titre ATP. C'est un bon début et j'espère que je pourrai m'appuyer sur ce résultat», a-t-il ajouté.

Le jeune espoir australien, membre de la «Team Mouratoglou», avait notamment éliminé l'ancien N.3 mondial Marin Cilic dans son parcours.

En finale du double, Sander Gille et Joran Vliegen étaient trop forts pour les Australiens Matthew Ebden et John-Patrick Smith, les Belges s'imposant facilement 6-2, 6-3.