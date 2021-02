LNH: Crosby et compagnie face aux Islanders

Les Penguins de Pittsburgh tenteront de poursuivre leur domination face aux Islanders de New York, cet après-midi, alors que les deux équipes croiseront le fer pour une sixième fois cette saison.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 16h30.

• À lire aussi: «Ça va nous revenir» — Dominique Ducharme

• À lire aussi: «Ça me rend fou! Je ne suis plus capable!»

La troupe de Mike Sullivan tentera de décrocher une cinquième victoire en six confrontations face aux Islanders en 2020-2021, dont la plus récente est survenue la veille. Cependant, tous les matchs entre les deux formations se sont terminés avec un but d'écart, sauf une.

Les Penguins ont 23 points et sont au cinquième échelon du classement de la section Est. Les Islanders ont un point de plus et sont troisièmes de cette même section.

Sidney Crosby et Mathew Barzal sont les meilleurs pointeurs de leur équipe respective, avec 18 points chacun.