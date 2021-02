«Ça me rend fou! Je ne suis plus capable!»

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Michel Bergeron n'aime pas l'attitude de Carey Price.

Lors de son segment avec Louis Jean au premier entracte du match entre les Maple Leafs et les Oilers, l'ancien entraîneur s'est enflammé après avoir été questionné sur le gardien des Canadiens.

«Comme entraîneur, ça me rend fou. On accorde tellement d'importance au comportement de Carey Price. Est-ce que Price est heureux? Est-ce que Price est blessé? Est-ce que Price est indisposé? Je ne suis plus capable! Quand on le compare à Patrick ou à Martin, oubliez ça! Pourquoi il ne joue pas là? J'en ai assez!»

Voyez le segment de Michel Bergeron dans la vidéo ci-dessus.