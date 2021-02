Les Olympiques évitent le pire

Les Olympiques ont bien failli se faire jouer un tour contre la pire équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dimanche à Gatineau, mais ils ont été en mesure de défaire le Phoenix de Sherbrooke au compte de 4 à 2.

La formation de l’Estrie avait bien entamé le match, se forgeant même une avance de 2 à 0, alors qu’il restait moins de deux minutes à jouer au premier engagement.

Les Olympiques ont toutefois entamé leur remontée, quelques secondes avant la sirène finale du premier vingt. Il restait à peine sept secondes à jouer à la première période quand Zachary Dean a réduit l’écart à un seul but.

L’équipe locale a pu prendre les devants au second engagement, grâce à des filets de William Dagenais et Metis Roelens. Dean est revenu à la charge avec son deuxième filet du match, lors d’un avantage numérique, au troisième tiers. Il s’agissait du second filet du match des Olympiques avec l’avantage d’un homme.

La LHJMQ reporte deux affrontements

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a été obligée de reporter les deux affrontements prévus dimanche au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Le circuit Courteau a été contraint de prendre cette décision en raison d’un problème avec la surface glacée.

Le duel entre l’Océanic de Rimouski et les Voltigeurs de Drummondville, ainsi que le match entre l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Foreurs de Val-d’Or seront joués le 1er mars.