Barrett et les Knicks se débarrassent des Pistons

Les Knicks de New York n’ont eu aucun problème à disposer des Pistons, dimanche à Detroit. La formation new-yorkaise a gagné par la marque de 109 à 90.

Le basketteur canadien R.J. Barrett a été l’un des joueurs les plus efficaces sur le parquet. L’athlète de 20 ans a réussi huit de ses 13 tirs, en plus de convertir l’ensemble de ses trois lancers francs, pour un total de 21 points. Il a ajouté cinq rebonds et trois passes décisives à sa fiche. Barrett a reçu l’aide de Julius Randle, qui a inscrit 25 points dans la victoire.

Jerami Grant a assuré la réplique du côté des Pistons, avec une soirée de 21 points.

Il s’agissait d’une troisième victoire consécutive pour les Knicks.

Ailleurs dans la NBA

À Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a inscrit 17 de ses 36 points au quatrième quart, ce qui a permis aux Bucks d’avoir le meilleur des Clippers de Los Angeles au compte de 105 à 100.

À Boston, Bradley Beal a marqué un impressionnant total de 46 points, mais ce ne fut pas suffisant puisque les Wizards de Washington se sont inclinés 111 à 110 contre les Celtics. C’est la 11e fois de suite que l’équipe de Beal s’avoue vaincue quand celui-ci marque plus de 40 points.

À Los Angeles, les Lakers ont été sans pitié contre les Warriors de Golden State. La troupe de LeBron James s’est imposé 117 à 91.