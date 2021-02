Malcolm Subban travaille fort à l’entraînement et ça paie

Que Carey Price se le tienne pour dit : il est tout à fait possible pour un gardien de bien faire devant le filet, même en étant moins souvent utilisé. Malcolm Subban en fait la preuve ces jours-ci avec les Blackhawks de Chicago.

Limité à cinq matchs joués depuis le début de la saison, Subban a réalisé un jeu blanc, jeudi soir, repoussant les 26 rondelles dirigées vers lui dans un gain de 2 à 0 contre les Blue Jackets de Columbus.

«Subby a été vraiment très bon à chaque fois qu’il a eu la chance de jouer, a constaté l’attaquant Patrick Kane, cité sur le site web des Blackhawks. C’est impressionnant pour nos deux gardiens [Subban et Kevin Lankinen]. Je suis certain qu’ils essaient de se battre pour avoir l’occasion d’aller devant le filet. Ils travaillent tellement fort lors des entraînements et ça paie. C’est plaisant de lancer contre eux à l’entraînement, car ils veulent arrêter chaque tir et ils essaient toujours de s’améliorer.»

«Tu dois vraiment utiliser les entraînements comme des matchs et les prendre sérieusement, te battre sur chaque lancer, disait justement Subban, sur un récent épisode de la baladiffusion Blackhawks Insider. Je sens que ça m’aide beaucoup.»

«Un bon coéquipier»

Subban a en effet signé son deuxième blanchissage en carrière et son premier dans l’uniforme des Hawks. Le gardien de 27 ans, qui est le jeune frère de P.K., avait accompli l’exploit une première fois, le 21 mars 2019, avec les Golden Knights de Vegas lors d’une victoire contre les Jets de Winnipeg.

«Je pense que Subban a été vraiment bon, solide et très stable, a pour sa part remarqué l’entraîneur-chef Jeremy Colliton, au terme du match de jeudi. Il a fait les arrêts quand nous en avions besoin.»

«Il est un bon coéquipier, il est très travaillant et il fait un boulot fantastique pour se préparer afin d’être prêt quand il a une opportunité de jouer, a poursuivi Colliton. C’est facile d’être heureux pour lui et je suis certain que ses coéquipiers sont contents pour lui aussi.»

Taux d’efficacité de ,930

Subban a maintenant savouré la victoire à ses trois derniers départs, les 7, 15 et 25 février. Depuis le début de la saison, il affiche un dossier de 3-1-1, une moyenne de buts alloués de 2,13 et un taux d’efficacité de ,930.

Les Blackhawks, qui ont rendez-vous avec les Red Wings de Detroit samedi, ont par ailleurs remporté huit de leurs 10 derniers matchs.