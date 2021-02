Kaiden Guhle retournera à Prince Albert

Les Canadiens de Montréal ont indiqué vendredi que ses espoirs à la ligne bleue Kaiden Guhle et Gianni Fairbrother retourneront dans les rangs juniors sous peu afin de disputer la saison de la Ligue de l’Ouest (WHL) et quitteront ainsi le club-école de Laval.

Ainsi, Guhle évoluera avec les Raiders de Prince Albert, tandis que Fairbrother rejoindra les Silvertips d’Everett. Le premier des deux hockeyeurs sera toutefois disponible pour le match du Rocket prévu en soirée contre le Moose du Manitoba au Centre Bell.

Guhle a été nommé cette semaine le 44e capitaine de l’histoire des Raiders. Le premier choix du Tricolore (16e au total) lors du dernier repêchage de la Ligue nationale a effectué ses débuts professionnels en jouant deux matchs avec le Rocket, maintenant un différentiel de 0 et décochant trois tirs au but. Il a aidé le Canada à remporter la médaille d'argent au dernier Championnat mondial de hockey junior de l'IIHF avec deux buts et une aide en sept matchs.

Pour sa part, Fairbrother entamera sa quatrième et dernière saison au niveau junior. Le choix de troisième tour en 2019, le 77e en tout, a totalisé trois rencontres avec Laval, inscrivant une aide.

La campagne de la WHL s’amorcera vendredi soir.