Tout n'est pas parfait chez les Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ne semblent pas rassasiés en dépit de leurs 32 points leur valant présentement le sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Avant de jouer cinq matchs consécutifs dans l’Ouest dès samedi, la formation de la Ville Reine tente de trouver une solution aux difficultés de son attaque massive, tenue en échec à ses 12 dernières occasions. Les Leafs ont ainsi chuté au quatrième rang du circuit en ce qui a trait à l’efficacité de l’avantage numérique avec un pourcentage de réussite de 31,3 %.

Pour l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, il importe de régler le tout très rapidement.

«Lorsque nous serons à Edmonton [samedi], les unités spéciales seront primordiales, a-t-il dit selon des propos rapportés par le quotidien "Toronto Sun". Nous devons être nettement meilleurs et faire la différence, comme nous l’avons fait jusqu’ici cette année.»

Même s’il a dû utiliser récemment Jimmy Vesey et Travis Boyd avec un homme en plus sur la glace, Keefe devra miser sur une meilleure contribution de ses principaux éléments, les John Tavares, Mitch Marner et Auston Matthews, dans cette facette du jeu.

«Il y a eu plusieurs facteurs expliquant cela, mais nous étions réellement désynchronisés, a déploré l’instructeur. Nous avons jonglé avec les unités et les joueurs, en partie à cause des blessures. Nous n’avons pu trouver le bon équilibre. Cependant, on a affronté Calgary [cette semaine] et ce fut la meilleure infériorité numérique qu’on a vue cette saison. Elle nous a gardés loin de la zone payante en nous rendant la vie difficile pour s’éloigner des bandes et s’organiser. Par contre, nous devons être meilleurs.»

Toronto affrontera les Oilers trois fois d’affilée; ceux-ci occupent le 19e rang de la LNH pour le désavantage numérique avec un pourcentage de 78,6 %. Par la suite, les Leafs visiteront les Canucks de Vancouver pour deux rencontres. L’équipe de la Colombie-Britannique est 12e avec un homme en moins, à 80,7 %.