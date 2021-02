L'arrivée de Dominique Ducharme à la barre des Canadiens de Montréal va provoquer un changement considérable dans la façon de jouer de l'équipe.

C'est ce qu'André Tourigny a déclaré lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«J'ai beaucoup de respect pour lui. Dom Ducharme est capable de mobiliser les joueurs et de les faire travailler dans un but commun. Quand tu parles aux joueurs, ils ont tous aimé travailler pour lui. Il va apporter quelque chose de différent aux Canadiens. Ce n'est pas un entraîneur comme Claude Julien. Il va laisser de la créativité aux joueurs et je crois qu'ils vont adorer travailler pour lui.»

Selon l'ancien pilote des Huskies de Rouyn-Noranda, les joueurs offensifs auront plus de liberté pour démontrer leur talent.

«Les équipes à Dom Ducharme ont toujours été très créatives offensivement, en plus d'être responsables défensivement. C'est un entraîneur de la nouvelle génération, mais il vient de la bonne école.»

Parmi les joueurs qui pourraient bénéficier du nouvel entraîneur, Tourigny mentionne le nom de Nick Suzuki.

«C'est un joueur qui est cérébral. Ce n'est pas la même chose qu'un gars comme Brendan Gallagher qui n'a qu'à continuer à travailler pour se sortir d'une mauvaise séquence. Les joueurs intelligents ont parfois tendance à trop penser, lorsqu'ils manquent de confiance. Je pense qu'avec Dom, il va changer son focus.»

Celui qui a également travaillé pour l'Avalanche du Colorado et pour les Sénateurs d'Ottawa croit que Ducharme a ce qu'il faut pour relancer son équipe.

«Ça va augmenter le niveau de jeu de tout le monde. C'est un nouveau départ pour chaque joueur. Dom a le pouls de la chambre. Il sait ce qui se passe dans l'équipe. Il va faire des ajustements qui vont apporter du positif et de l'énergie.»

Voyez l'entrevue de Tourigny dans la vidéo ci-dessus.