C’est ce soir que débutera une nouvelle ère pour les Canadiens de Montréal et un nouveau chapitre dans la carrière de Dominique Ducharme. Le natif de Joliette fera ses débuts à titre d’entraîneur-chef du Tricolore. C’est à lui qu’on a confié la lourde tâche de relancer l’équipe.

Comme il l’a lui-même dit lors de la conférence de presse confirmant sa nomination, Ducharme n’a pas emprunté l’autoroute pour atteindre la LNH, mais plutôt les chemins de campagne. Son parcours sinueux est à la fois remarquable et fascinant. Mais pour ceux qui le connaissent bien, il ne faut pas s’étonner de voir l’homme de 47 ans enfin obtenir sa chance de diriger une équipe dans la meilleure ligue au monde.

«Ce n’est pas comme s’il sort de nulle part, a déclaré son ancien coéquipier avec l’Université du Vermont, Martin St-Louis, au téléphone. Il est dans le hockey depuis toujours. Dominique a fait ses classes. Là, il obtient sa chance de se présenter au marbre et de s’élancer. Cette opportunité, il l’a pleinement méritée.»

L’ancien champion de la Coupe Stanley a joué avec des centaines de joueurs au cours de sa carrière. Il a été marqué par Ducharme, le hockeyeur et l’homme.

«Dominique n’était pas le patineur le plus rapide, mais c’était un joueur intelligent, un fabricant de jeu, s’est-il souvenu. Il compensait son manque de vitesse par son intelligence.»

«Je ne suis pas surpris qu’il connaisse du succès comme entraîneur, a poursuivi l’ancien numéro 26. Un, en raison de son tempérament et son sang-froid. Il n’était jamais trop haut ou trop bas. Deux, quand il parlait, tu écoutais parce qu’il ne parlait pas souvent. Il savait trouver le bon moment et les bons mots pour te parler ou adresser l’équipe. J’admirais Dominique.»

St-Louis a été intronisé au Temple de la Renommée en 2018. Il avoue que le parcours de Ducharme a eu une influence sur lui.

«À l’époque, c’était non-conventionnel pour un Québécois d’aller jouer dans les rangs collégiaux américains, a-t-il expliqué, depuis sa résidence au Connecticut. Le fait qu’il soit là a eu un impact sur ma décision d’aller à l’Université du Vermont. J’étais plus confortable d’y aller sachant qu’il était là. Dès mon arrivée, il a pris Éric Pérrin et moi sous son aile. On n’était pas forts en anglais, lui non plus à bien y penser (rires)! Mais il nous a vraiment aidé dans ces moments importants de notre cheminement.»

Même si la vie les a emmenés dans des directions différentes, les deux hommes sont demeurés en contact.

«On se parle à chaque année, a indiqué St-Louis. J’ai suivi sa carrière à distance et c’est agréable de voir le succès qu’il a connu au niveau junior, international et maintenant dans la Ligue nationale.»

L’homme pour redresser le CH

Est-ce que Ducharme saura relancer le Canadien de Montréal? C’est la question que tout le monde se pose. Le temps nous le dira. Toutefois, l’ancien champion compteur dans la LNH est convaincu que Ducharme a tous les atouts pour connaître du succès et diriger la nouvelle génération de joueurs.

«Dominique est très patient, mais aussi se fixe des objectifs clairs, a assuré St-Louis. Il n’a peut-être pas joué dans la LNH, mais je suis convaincu qu’il sera excellent à communiquer et connecter avec ses joueurs. Il peut s’identifier à ce que les joueurs vivent et il pourra les aider.»

«Il aura un plan pour les plus jeunes joueurs, a-t-il poursuivi. Il va leur donner des objectifs, des missions à accomplir. Il sera patient, mais ferme. Sa force tranquille est son calme. Ça va grandement l’aider dans son nouveau rôle. C’est tellement important avec la nouvelle génération. Tu ne peux plus t’emporter et jouer dans la tête des joueurs comme ça se faisaient dans le temps.»

Dominique Ducharme a attendu toute sa vie pour cette opportunité. Il est le même homme calme et posé que St-Louis a côtoyé à l’Université du Vermont : il n’y a que le bagage d’expérience qui est différent.

Alors que les partisans sont curieux de voir ce qu’il fera pour relancer l’équipe, ses anciens coéquipiers et joueurs seront derrière lui pour l’encourager et lui souhaiter le meilleur des succès.

«Je suis fiers de lui et content pour lui» a lancé St-Louis.

Que cette nouvelle ère débute.

Bonne chance Dominique!