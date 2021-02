Andrei Vasilevskiy connaît toute une saison

Le gardien Andrei Vasilevskiy n’a pas perdu son aplomb devant le filet du Lightning de Tampa Bay et demeure l’une des clés du succès pour son équipe qui tente de défendre son titre de champion de la coupe Stanley.

En blanchissant les Hurricanes de la Caroline 3 à 0, mercredi, le Russe a réalisé son premier coup de pinceau de la campagne et porté sa fiche de la saison à 11-3-1. Avec une moyenne de buts alloués de 1,87 et un taux d’efficacité de ,935, il affiche des statistiques dignes d’un récipiendaire du trophée Vézina, qu’il a d’ailleurs empoché en 2018-2019.

«Je me sens bien, évidemment. On verra la suite, mais l’équipe joue vraiment solidement devant moi et j’espère que ça continuera afin qu’on regarde vers l’avant», a-t-il indiqué en vidéoconférence après son dernier match.

D’ailleurs, il faut dire qu’avec une formation affichant un différentiel de +23 au chapitre des buts marqués et accordés, il a toutes les raisons au monde de se sentir à l’aise, peu importe la situation du match dans lequel il est impliqué.

«Plus vous avez d’expérience, plus les choses deviennent faciles. Être en contrôle et calme, ça fait partie de mon travail. Je tente de rester concentré et de prôner mon jeu. [...] Et pendant ce temps, les gars font bien, donc tout fonctionne à merveille», a-t-il précisé, tout en insistant sur l’importance d’une préparation exemplaire avant les parties.

Régulier comme l’horloge

Si la Ligue nationale de hockey avait tenu un calendrier de 82 rencontres cette saison, Vasilevskiy aurait pu espérer une récolte de 40 victoires, lui qui présente des chiffres ronflants depuis quelques années. En fait, il en a totalisé 44 en 2017-2018 et 39 autres un an plus tard. Puis, à l’interruption de la dernière campagne, il revendiquait déjà 35 triomphes.

Lors des quatre dernières années, son plus faible taux a été de ,917 et sa moyenne n’a jamais été plus haute que 2,62 à la fin d’un calendrier.

Les «Bolts» avaient de nouveau rendez-vous avec les Hurricanes, jeudi, avant de recevoir les Stars de Dallas, samedi. Ils sont à un point des Panthers de la Floride et du sommet de la section Centrale, tout en ayant un match en main.

Giroux redonne de la couleur aux Flyers

Les Flyers de Philadelphie avaient bien besoin du retour de leur capitaine Claude Giroux et celui-ci a brillamment répondu à l’appel, mercredi, ce qui annonce de beaux jours dans la Ville de l’amour fraternel.

Le vétéran est revenu en force après avoir été contraint à l’inactivité par la COVID-19. Disputant son premier match depuis le 7 février, il a récolté trois mentions d’aide pour permettre aux siens de vaincre les Rangers de New York 4 à 3 et de racheter deux défaites subies auparavant.

Giroux estime avoir réussi sa première mission. «Je me sentais bien à la séance d’entraînement du matin, donc je voulais jouer. Ce n’est pas plaisant de regarder les gars à l’œuvre quand vous êtes à la maison. Retourner sur la patinoire fut très excitant», a-t-il mentionné au site NHL.com.

Effectivement, tout n’a pas été rose pour le numéro 28 lors des récents jours. Certains ont été plus difficiles au plan de la santé, mais il a repris de la vigueur.

«Je ne me sentais pas à mon mieux. Cependant, lorsque vous revenez au jeu à la suite d’une longue absence, vous essayez de garder vos séquences sur la glace courtes, de miser sur des choses simples, a-t-il ajouté. Vous ne voulez pas être pris à contre-pied. Cela s’est bien passé cette fois.»

Impact important

La présence de Giroux a été indéniablement été rassurante pour les Flyers. En plus de préparer les buts d’Erik Gustafsson, de Shayne Gostisbehere et de Kevin Hayes, il a dominé les siens avec huit tirs, tout en remportant 73 % de ses mises au jeu.

«Je ne savais pas trop à quoi m’attendre et je ne prévoyais pas m’en servir autant, a admis l’entraîneur-chef Alain Vigneault, qui a accordé plus de 20 minutes de temps de jeu à son protégé. Cependant, on a rapidement vu qu’il affichait bonne mine. Il avait beaucoup d’entrain et de rapidité, il effectuait les jeux. Je l’ai utilisé et il ne semblait pas fatigué du tout.»

Voilà de bonnes nouvelles pour une formation ayant été rossée 7 à 3 par les Bruins de Boston, dimanche. Occupant le troisième rang de la section Est, Philadelphie ne peut pas se permettre énormément de faux pas.

«Je ne pensais pas trop, je souhaitais seulement me concentrer sur mon jeu et avoir du plaisir. Cette victoire est immense pour nous, car le classement est très serré», a rappelé Giroux au quotidien «Philadelphia Inquirer».

Cette saison, il a inscrit un but et 13 aides pour 14 points en autant de rencontres. Les deux prochains duels de son équipe sont prévus samedi et dimanche contre les Sabres à Buffalo.