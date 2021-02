Auston Matthews blessé

L’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe, a indiqué que son joueur-vedette Auston Matthews est ennuyé par une blessure au poignet droit.

Le problème est cependant loin d’empêcher l’attaquant d’obtenir du succès, lui qui a inscrit deux mentions d’aide dans un gain de 2 à 1 en prolongation contre les Flames de Calgary, mercredi.

«C’est une blessure pouvant être traitée. Il joue avec cela depuis le début de la campagne et il n’a pas ralenti, a commenté Keefe selon des propos rapportés par le quotidien "Toronto Sun".

«Le personnel médical continuera de surveiller la situation. Actuellement, nous ne pensons pas que ce soit davantage sérieux; il compose avec cela régulièrement.»

Sur la glace, Matthews est dominant en 2020-2021. Il a inscrit 18 buts, un sommet dans la Ligue nationale, et ajouté 13 mentions d’aide pour 31 points en 20 sorties, tout en conservant un différentiel de +10.

Les Leafs visiteront les Oilers d’Edmonton, samedi.

Jack Eichel est blessé depuis longtemps

Aux dires de l’entraîneur-chef des Sabres de Buffalo, Ralph Krueger, le capitaine Jack Eichel doit se débrouiller malgré une blessure subie «plusieurs semaines avant le camp d’entraînement».L’attaquant a récolté 14 points en 16 matchs jusqu’ici, mais il n’a inscrit que deux buts.

Selon son pilote, des ennuis physiques ont passablement ralenti Eichel, d’autant plus que l’éclosion de cas de COVID-19 dans les rangs de l’équipe ont compliqué sa tâche.

«Tout le monde doit réaliser qu’une blessure survenue avant le camp l’a gardé sur le carreau et empêché de pratiquer de nombreuses activités pendant de multiples semaines, a déclaré Krueger à la chaîne radiophonique locale WGR 550. Il a commencé le camp une semaine en retard.

«À cause du rythme de jeu que nous avions pris et de la récente pause forcée de pratiquement huit jours [en raison du protocole du coronavirus à suivre], il a dû travailler encore plus fort que n’importe qui d’autre pour retrouver sa vitesse.»

«Toutes ces circonstances ont été nuisibles, il n’a pu être à 100 % sur le plan de la condition physique, car nous n’avons pas eu d’entraînements ni de temps pour nous exercer entre les matchs», a-t-il poursuivi en indiquant que rien n'est perdu pour les Sabres.

Longue absence pour Jason Zucker

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh Jason Zucker sera absent pour une longue période en raison d’une blessure au bas du corps, a indiqué jeudi son entraîneur-chef Mike Sullivan.

Ce dernier n’a toutefois pas précisé la nature du problème ennuyant le joueur de 29 ans.

L’ancien du Wild du Minnesota est tombé au combat durant la troisième période du match contre les Capitals de Washington en heurtant le défenseur Nick Jensen. Il a d’ailleurs peiné à retourner au banc des siens et n’est plus revenu au jeu.

Acquis du Wild il y a un peu plus d’un an, Zucker a récolté quatre buts et trois mentions d’aide en 17 rencontres cette saison, tout en maintenant un différentiel de -5.

Les Penguins avaient de nouveau rendez-vous avec les «Caps» en soirée à TVA Sports et TVA Sports direct.