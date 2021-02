Antoine Roussel s'en prend à Jesse Puljujarvi

Mis à l’amende par la Ligue nationale de hockey, Antoine Roussel a fait connaître sa façon de penser lors d’une entrevue à l’émission JiC, mercredi.

Roussel déplore le fait que l’attaquant des Oilers d’Edmonton Jesse Puljujarvi ait refusé son invitation de danser, mardi soir.

«Moi j’ai un problème, Jean-Charles, avec les gens qui ne répondent pas de leurs actes, a lancé l’agitateur des Canucks de Vancouver. Puljujarvi me frappe à la tête, je le pousse, il me pousse. Dans le hockey que j’ai connu à mon arrivée dans la Ligue nationale, quand je me fais pousser à nouveau après ça, c’est game on.

«Y’a pas de tutu ou de j’envoie un faire-part à ta mère pour demander si on peut aller danser là. C’est let’s go.

«C’est ça qui me dérange un peu. Ces gars-là ont une marge de manœuvre que je n’aurais pas et, aujourd’hui, moi j’ai une amende de 5000$ qui n’a pas rapport.»

Voyez la tirade de Roussel dans la vidéo ci-dessus.