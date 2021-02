«Il y a des vétérans qui étaient frustrés»

Les récents insuccès des Canadiens de Montréal ont mené au congédiement de l'entraîneur-chef Claude Julien, mercredi, mais au-delà des défaites, l'ambiance qui régnait autour de l'équipe devait chicoter le directeur général Marc Bergevin.

«Il y a eu beaucoup de questionnements dans la dernière année et de vétérans qui étaient frustrés, a dit Guillaume Latendresse lors de l'émission JiC. Aujourd'hui, les joueurs veulent comprendre pourquoi ils se font mettre dans les estrades ou pourquoi ils ont moins de temps de glace.»

L'analyste a ensuite utilisé la situation de Phillip Danault comme exemple. On peut également se douter que c'était le cas de Brendan Gallagher, souvent laissé de côté dans les moments importants par Julien, ou encore de Shea Weber qui avait été rétrogradé au sein de la seconde unité de l'avantage numérique.

«Pourquoi tu mets Kotkaniemi à 6 contre 5 au lieu de moi [Danault] qui tire l'équipe depuis quatre ans, même si ce n'était pas mon vrai rôle, parce qu'on n'avait pas de profondeur, mais qu'au final je l'ai fait pareil et je l'ai fait comme du monde?»

Et ce n'est pas tout. En 2021, la meilleure défensive est l'offensive et ça, Julien ne semblait pas le comprendre.

«Ce n'est plus l'expérience [qui prime], c'est la proximité avec les joueurs pour être capable de soutirer le meilleur d'eux autres, a ajouté Latendresse. Maintenant, c'est la vitesse, la grosseur, le jeu offensif et la créativité. La meilleure défensive en 2021, c'est d'avoir la rondelle sur ta palette et de jouer à 200 pieds de ton filet.»

Voyez l'entretien complet de Guillaume Latendresse avec Jean-Charles Lajoie dans la vidéo ci-dessus.