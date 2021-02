Dominique Ducharme est fin prêt, malgré les circonstances

Le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, s'est adressé aux médias en direct de Winnipeg, cet après-midi, afin de commenter sa décision de congédier l'entraîneur-chef des Canadiens, Claude Julien.

Julien a été remercié tôt ce matin, tout comme son adjoint Kirk Muller. C'est un autre de ses adjoints, Dominique Ducharme, qui prendra sa place par intérim alors qu'Alexandre Burrows, qui était adjoint avec le Rocket de Laval, viendra occuper le même poste avec le CH.

Une fois le point de presse de Bergevin terminé, c'est Ducharme qui est venu parler aux médias. Les vidéos des deux points de presse complets seront bientôt disponibles.

Une émission spéciale de «JiC» au sujet du congédiement de Julien est également en cours à TVA Sports.

Cette décision de Bergevin survient au lendemain d'une défaite de 5-4 en tirs de barrage contre les Sénateurs à Ottawa. Il s'agissait d'une sixième défaite en huit matchs alors que la formation montréalaise semble avoir perdu ses repères.

Claude Julien était en poste depuis février 2017.

Quelques citations du point de presse:

DOMINIQUE DUCHARME

«Je vais rester la même personne. Tu ne communiques pas avec un jeune de 17-18 ans comme tu le fais avec un vétéran de 30-32 ans, mais l'objectif reste le même.»

«Il y avait la solution d'Alex (Burrows) avec laquelle j'étais très confortable. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et d'expérience (...) la première chose qu'on va régler avec Alex, c'est le jeu de puissance.»

«C'est un feeling un peu partagé parce que je perds deux collègues que j'apprécie beaucoup. Claude est une personne extraordinaire qui m'a ouvert la porte (...) je suis excité par le défi, je me sens prêt. On est tous dans le même bateau, on veut tous la même chose. maintenant on va s'assurer qu'on pousse tous dans la même direction dans notre plan.»

«Dans les trois zones, il y a des choses qu'on peut ajuster, créer de la vitesse. Maintenant, 'faut prendre le temps de les établir, on va le faire graduellement, ce qui normal.»

«On a une bonne équipe ici. On va avoir du succès.»

«Nos deux gardiens de but vont jouer et ce qu'on veut, c'est que les deux performent à leur pleine capacité (...) il y a une raison pourquoi l'organisation est allée chercher Jake (Allen) cet été. C'est une question d'équilibre, on va le trouver.»

«Il (son père) est parti pendant un tournoi, alors que j'étais en Europe. Pour moi ce tournoi sera toujours rattaché à son départ, c'est émotif. (...) Je ne sais pas comment ça se passe en haut, mais il y en a un qui doit avoir un gros sourire.»

«Ça part de loin. Je m'étais toujours dit que quand j'arrêterais de jouer, je serais entraîneur et j'irais dans la Ligue nationale (...) alors il y a beaucoup de fierté.»

A beaucoup appris de Julien «mais je vais être moi-même. Je vais travailler comme je l'ai toujours fait» mais en incorporant les enseignements de Julien.

«Si tu es préparé. À l'école quand tu es préparé, tu te fous des questions dans l'examen, tu as les réponses. (...) Je suis prêt à y aller»

«Je ne pense pas que l'atmosphère soit néfaste, les joueurs veulent vraiment bien faire. Est-ce qu'on l'a bien géré sur la glace, est-ce qu'il y a eu perte de confiance?»

«On va accorder la même attention à tous nos joueurs, mais peut-être que leurs besoins (à Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi) seront différents que ceux d'un plus vieux.»

«On peut voir, dans son jeu (à Jonathan Drouin) depuis le début de saison l'année passée, les séries, le début de saison cette année, il s'en va dans la bonne direction.»

«On a des idées, il faut les mettre en place. Il y a des choses à simplifier, d'autres où il faut en rajouter. Oui, il y a le côté stratégie et tactique, mais il faut aussi créer des réflexes où tu n'as plus besoin de penser et que c'est naturel. Pour ça il faut que mentalement, tu sois à la bonne place.»

«Je vais les rencontrer ce soir, mais le message, je vais le garder pour eux, ils méritent ça. (...) ils sont humains, ils sont soucieux. Je vais leur parler ce soir.»

«Ce que je tolère pas, c'est les choses qui n'ont pas de sens. On va avoir un plan et tout le monde devra être engagé dans ce plan-là. Tout ce qui est fait qui n'est pas par rapport au collectif, ça je ne le tolère pas.»

L’indiscipline? «Ça fait partie des choses qui n’aident pas l’équipe. On va s’en occuper.»

MARC BERGEVIN

«L'effort a toujours été là, ça prouve que Claude n'a pas perdu son vestiaire. Mais moi, j'ai vu une équipe qui était perdue et qui manquait de sens, de direction. C'est des choses qui arrivent dans la sport professionnel, que les coachs continuent à donner les instructions, mais après une période de temps, le message ne passe plus.»

«C'est une décision qui a été très réfléchie. La décision finale, dans ma tête, a été prise au cours de la nuit.»

«Quarantaine ou pas, Dom était mon homme dès le moment où j'ai pris cette décision.»

Intérim? «Pour donner un peu de temps à tout le monde pour s'adapter. La décision finale va être prise à la fin de la saison, mais j'ai très confiance en Dominique.»

«Dom a ma confiance et a le contrôle du banc à 100%, il n'y a aucun doute là-dessus.»

«Oui, il y a eu de l'émotion (lors de la discussion avec Julien et Muller).»

Au sujet de Burrows: «j'aime ce que j'ai vu de lui à Laval»

«Cette décision... souvent les joueurs vont te dire leur message avec leurs performances. Ce que j'en ai retenu, c'est que la meilleure chose à faire était d'amener une nouvelle voix dans l'équipe.»

«J'ai aucun problème à mettre ma tête sur la buche, j'ai confiance en Dominique»

«Je trouve qu'on a manqué de constance, d'ajustement. Nos unités spéciales ne sont pas à ma satisfaction, on en a parlé avec Dominique (...) notre fiche à la maison est vraiment pas bonne, on est l'une des équipes les plus punies dans la LNH, on va regarder ça.»

«La barre est haute, j'ai confiance en eux. Tous les joueurs qui portent l'uniforme du Canadien on besoin d'en donner plus encore. Pour avoir une équipe de premier plan, ça prend des choses qui parfois, ne sont pas le "fun" à faire. (...) Je crois que Dominique va amener ça et mettre tout le monde sur la même page.»

«Il faut retourner à la base et retourner à ce qu'on fait le mieux.»

«Ils (Ducharme et Julien) ont des genres différents. Tu peux communiquer d'une manière différente. Je ne pense pas que le message va être complètement différent, mais ça va être une voix différente. Je ne veux pas que ça sorte demain matin que Claude n'était pas un bon communicateur. Mais des fois, ça prend une voix différente.»

«Jamais, au grand jamais, je ne m'implique dans les décisions de l'instructeur.»

«Si ma décision avait été prise la semaine avant (le congé d'une semaine), je l'aurais prise. L'an passé, on a eu deux périodes de huit matchs sans victoire. On a été par chance dans les séries. On a ensuite battu et les Penguins et bien performé contre les Flyers. On a eu un bon début de saison. Alors si tu prends les quatre matchs avant le break d'une semaine, tu m'aurais demandé "pourquoi aussi vite?". Je voulais laisser le temps à Claude et Kirk pour ramener la barque dans la bonne direction. Mais ce n'est pas arrivé.»

«J'ai trouvé qu'il y a des choses que je devais garder et des changements qui étaient nécessaires. Tout le monde a besoin de "stepper up", mais je ne voulais pas faire trop, trop gros changement.»

«J'ai dit à Geoff (Molson) ce que j'allais faire, et il a soutenu ma décision, c'est tout ce que je peux dire.»

«Ce qui a été difficile à voir est le changement d'une équipe qui jouait bien, avec vitesse, avec son identité, vers une équipe qui est perdue, qui court après sa queue, qui manque de synchronisme. Je ne peux même pas parler de blessures, on n'en a pas!»

«Ce sont de bonnes personnes, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas une part agréable de mon travail.»

La pression vers lui maintenant? «Je n'ai aucun problème si c'est le cas (...) je l'ai toujours pris, je vais toujours la prendre. Je prends des décisions, je vis avec, je les assumer.»

«Dans les récentes années on a vu des instructeurs faire le même saut avec succès, et j'ai considéré. J'ai aussi confiance en Dominique, en sont parcours. C'est un petit gars de Joliette qui a travaillé fort (...) je pensais qu'il allait être nerveux, mais pas du tout.»

«On a discuté ce matin, dans l'avion, il (Ducharme) aura une grosse journée à parler avec vous, avec ses adjoints, il parlera aux joueurs ce soir.»

Les nombreuses pénalités: «c'est une chose qui a été adressée, sans résultat, qui sera encore adressée et il faudra des résultats au plus vite.»

«On a monté la barre et ce n'est pas une journée facile pour personne (...) je ne veux pas avoir l'air enragé, mais je suis sérieux, les attentes sont hautes. Je m'attend à virer le bateau de bord et que les joueurs répondent.»

«L'effort a toujours été là. Ce que j'ai vu, si on retourne à hier, j'ai vu une équipe fâchée, qui se battait. (...) J'ai vu des gars qui ont été physiques, qui sont sortis de leur zone de confort. (...) Mais un moment donné, le message ne passe plus et c'est à moi de faire les changements nécessaires.»