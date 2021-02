Le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, était tracassé depuis quelques semaines par la baisse du niveau de jeu de l’équipe et voyant que la situation ne semblait pas se résorber, il a choisi de se départir de l’entraîneur de l’équipe, Claude Julien, et de l’adjoint de celui-ci, Kirk Muller.

«C'est difficile, a-t-il admis, mercredi, à "JiC". Je ne prends pas ça à la légère du tout. C’est des choses qui sont difficiles à faire.»

Il reste que le DG sentait que le moment était venu.

«Avant la pause (entre les 13 et 20 février), j'avais des inquiétudes, mais encore là, je me suis dit qu'on a eu de belles performance à Toronto dans la bulle (en séries) et on avait eu un bon début de saison, alors c'est peut-être un petit hoquet qui va se replacer (...) mais ça me tracassait, on est revenus du "break" avec les mêmes problèmes», a-t-il souligné.

Ce sera désormais à Dominique Ducharme, nommé de façon intérimaire, de permettre au club de retrouver son élan des premiers matchs de la saison.

«Je voyais des choses qui s'amélioraient pas, a insisté Bergevin. Pourquoi, dans les dix premiers matchs, ça fonctionnait et après, ça ne fonctionnait plus? J'ai senti que ça prenait une voix différente et un message un peu différent.»

Maintenant, Ducharme reste un entraîneur jeune, qui n’a jamais été aux commandes d’une formation dans la LNH. Malgré l’ajout d’Alexandre Burrows à titre d’adjoint, est-ce qu’une autre tête plus expérimentée pourrait être ajoutée au groupe d’entraîneurs du club?

«En ce moment, je ne vois pas de nécessité, a avancé Bergevin. Dominique connaît bien la ligue avec quasiment trois ans d'expérience. (...) mais encore là, c'est une discussion que je vais avoir avec Dominique.»

Par ailleurs, il serait étonnant de voir Bergevin réaliser une transaction prochainement pour améliorer son groupe de joueurs. Le marché serait très, très calme à l’heure actuelle.

«Honnêtement, à travers la Ligue nationale, c'est vraiment, vraiment tranquille, et je suis un directeur général qui fait beaucoup d'appels, a-t-il observé. La quarantaine, la masse salariale... je m'attends à voir un peu de mouvement à la date limite mais pour l'instant, c'est vraiment tranquille.»

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.