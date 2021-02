«Avec Dominique Ducharme, tout est calculé, pensé et réfléchi» - Steve Hartley

Publié aujourd'hui à 16h37

Mis à jouraujourd'hui à 16h37

Steve Hartley est certainement l’une des personnes qui connaît le plus le nouvel entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Dominique Ducharme.

Actuel pilote des Voltigeurs de Drummondville, Hartley, le fils de Bob Hartley, avait 7 ans lorsqu’il a rencontré Ducharme pour la première fois alors que ce dernier jouait pour son père au niveau junior à Hawkesbury.

Voyez l'entrevue de Steve Hartley avec Jean-Charles Lajoie dans la vidéo ci-dessus.

Hartley a ensuite évolué sous les ordres de Ducharme avec la formation de Joliette dans la Ligue junior AAA. Les deux ont d’ailleurs gagné ensemble la Coupe Fred Page.

Leurs chemins respectifs se sont à nouveau croisés quelques années plus tard alors que Ducharme a engagé Hartley comme adjoint avec lui avec les Mooseheads de Halifax et les Voltigeurs de Drummondville. Ils ont d’ailleurs gagné la Coupe Memorial en 2013 à Halifax.

Joint au téléphone mercredi après-midi, Hartley était tellement fier pour son ami de longue date.

«C’est irréel de voir ton chum devenir l’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal qui sont comme les Red Sox de Boston ou les Yankees de New York. J’ai des frissons. Dominique est tellement important pour moi. Je ne serais pas la moitié de ce que je suis sans lui», m’a confié Hartley.

Ducharme n’est pas le plus exubérant. Certains lui ont d’ailleurs souvent reproché d’être introverti. Selon Hartley, c’est plutôt une grande qualité.

«Dominique est une personne extrêmement calme et réservée. C’est important de dire qu’il ne parle jamais sans réfléchir. C’est sa force. Il est méthodique et précis. Il n’est pas éparpillé et il n’y a pas de zone grise avec lui. Tout est calculé, pensé et réfléchi. C’est ce qui le démarque.»

Mais ce calme qui habite Ducharme ne l’empêche pas d’être autoritaire. Hartley se souvient que les joueurs à Halifax le craignaient.

«Quand les joueurs le regardaient, ils avaient peur de lui. Tout se passe dans son regard.»

Maintenant, quelle est la façon de faire de Ducharme derrière un banc? Pour Hartley, son système est basé sur la vitesse. «Pour lui, c’est de toujours avoir cinq joueurs dans l’écran. Il souhaite toujours créer des deux contre un que ce soit offensivement ou défensivement. Il veut être agressif et tuer le temps et l’espace.»

Hartley ajoute que Ducharme mise aussi beaucoup sur l’offensive pour connaître du succès. «Il veut passer le moins de temps possible dans sa zone. La relance est importante. Également, il ne veut pas menotter ses joueurs offensifs. Il les laisse s’exprimer. Il demande souvent à ses joueurs d’être des acteurs principaux, pas des acteurs de soutien.»

Ducharme fera face à un défi de taille en devenant l’entraîneur-chef d’une équipe de la LNH pour la première fois. Toutefois, Hartley soutient que, malgré sa personnalité réservée, Ducharme possède un grand talent de communicateur.

«C’est précis, c’est clair et c’est facile à acheter. Avec Dominique, tout le monde se sent important au sein de l’équipe. C’est le cas autant pour le gérant d’équipement, pour le joueur de 4e trio que pour le meilleur joueur de l’équipe.»

Au fur et à mesure que les semaines passeront, Steve Hartley est persuadé que les amateurs apprendront à connaître et à apprécier le travail de Dominique Ducharme.