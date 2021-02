Ben Roethlisberger et les Steelers veulent trouver une solution

Malgré certaines indications laissant présager son départ de Pittsburgh, le quart-arrière Ben Roethlisberger pourrait finalement poursuivre son association avec les Steelers la saison prochaine.

L’agent du joueur, Ryan Tollner, a confié à la chaîne NFL Network mardi que les deux camps étaient en discussion présentement afin de finaliser le salaire du vétéran pour la campagne 2021.

«[Les Steelers] veulent que Ben revienne et me contacteront bientôt pour régler la question salariale, a précisé Tollner. Comme nous l’avons dit depuis la fin de la saison, nous sommes heureux de faire preuve de créativité pour ajuster son contrat et aider à construire la meilleure équipe possible.»

«Il y a un an, Ben n’était pas certain qu’il pourrait lancer à nouveau, mais il s’est battu pour revenir et gagner 12 matchs et le huitième titre de section de sa carrière. Ils ont perdu de la vitesse en cours de route et ça ne lui a pas plu. Le feu brûle encore en lui et il a encore beaucoup d’essence dans le réservoir», a poursuivi Tollner.

Le président des Steelers, Art Rooney, a également confirmé mercredi, par communiqué, que l’organisation souhaitait le retour de Roethlisberger.

«Ben Roethlisberger et moi nous sommes rencontrés hier [mardi] matin et nous avons eu une réunion productive. Nous avons pu discuter de plusieurs choses, d’où nous sommes et où nous voulons aller. Ben m’a assuré qu’il était déterminé à revenir pour aider l’équipe à gagner et j’ai dit à Ben que nous aimerions qu’il revienne pour nous aider à gagner un championnat. Nous comprenons tous les deux que la prochaine étape est de régler la situation contractuelle de Ben.»

Sans restructuration, le rachat du contrat du quart-arrière de 38 ans en coûterait 41,25 millions $ aux Steelers.