Solide duo à la ligne bleue chez les Oilers

Plusieurs ont largement évoqué les prouesses de Connor McDavid et de Leon Draisaitl pour expliquer les succès récents des Oilers d’Edmonton, mais le choix de l’entraîneur-chef Dave Tippett de réunir deux défenseurs s’est avéré judicieux jusqu’ici.

Effectivement, depuis que Darnell Nurse évolue en compagnie de Tyson Barrie à la ligne bleue, la formation albertaine a remporté neuf de ses 11 matchs, ce qui inclut un gain de 4 à 3 aux dépens des Canucks de Vancouver, mardi soir. D’ailleurs, Nurse présente des statistiques à la hauteur des attentes en vertu de 16 points en 21 rencontres et d’un différentiel de +14. Son partenaire se débrouille bien également malgré un lent départ avec 17 points et une fiche de -1 cette saison.

«Cette paire a été très bonne pour nous et c’est l’une des forces de notre équipe actuellement, a mentionné Tippett au quotidien Edmonton Sun plus tôt cette semaine. Nurse a offert du jeu très solide dans toutes les facettes et il est un gars important pour écouler les punitions. Barrie a pris ses aises en avantage numérique. Ils jouent normalement avec l’un de nos deux premiers trios et bougent bien avec la rondelle, ce qui aide les attaquants. Individuellement, ils ont très bien fait, mais ils se complètent d’une bonne façon.»

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Une blessure subie par Ethan Bear a forcé Tippett à modifier ses paires d’arrières et personne ne s’en plaint chez les Oilers, car les voilà à quatre points du premier rang de la section Nord et des Maple Leafs de Toronto. Pourtant, un peu comme ce fut le cas pour l’équipe, Barrie a éprouvé quelques difficultés au début du calendrier, sauf que personne n’a paniqué à ce sujet dans le vestiaire.

«Je pense qu’il devait s’assurer d’être à l’aise dans son nouvel environnement, connaître les gars et savoir comment ils jouent, a indiqué Nurse à propos de Barrie, embauché à titre de joueur autonome le 10 octobre. Habituellement, lorsque vous arrivez d’ailleurs, vous avez 4-5 matchs préparatoires pour voir les nuances de la formation. Il n’a pas eu cette chance, donc le début de la campagne a été en quelque sorte une mise à jour pour lui.»

Or, le processus d’adaptation semble bel et bien terminé pour Barrie, qui a inscrit 14 points à ses 12 derniers duels.

«Tyce est l’un de ces gars qui est excitant à regarder chaque fois qu’il reçoit la rondelle. Son instinct prend un peu le dessus. Maintenant, nous en sommes rendus au point où on peut bien se lire en défense, a précisé Nurse. Ça commence à être plus facile pour nous et on a davantage confiance. Tout va bien jusqu’à présent.»