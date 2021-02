Du renfort pour les Flyers?

Le capitaine des Flyers de Philadelphie Claude Giroux pourrait bien être de retour dans la formation de son club pour le prochain match de celle-ci, puisque son nom a été retiré de la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19.

L’attaquant s’est entraîné avec ses coéquipiers, mardi, soit la veille d’un affrontement contre les Rangers de New York.

Giroux n’a pas disputé de match depuis le 7 février, lui qui a contracté le virus.

«Pendant quelques jours, je me sentais plutôt mal, a indiqué Giroux, lors des conférences de presse qui ont suivi l’exercice des Flyers. Mais après trois ou quatre jours, je me sentais assez bien. Maintenant, je me sens en pleine forme. D’être de retour sur la glace, c’est très plaisant. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu mes coéquipiers.»

De son côté, l’entraîneur-chef Alain Vigneault a laissé planer le mystère concernant la présence de son patineur pour l’affrontement contre les «Blueshirts».

«Il ne fait aucun doute que le retour de notre capitaine dans notre groupe est important et sera bénéfique. Il avait l’air bien, même si c’était sa première fois sur la glace. Il avait l’air d’avoir beaucoup d’énergie. J’espère qu’il pourra jouer demain [mercredi], mais nous allons le savoir juste demain.»

En 13 rencontres cette saison, Giroux a amassé un but et 10 mentions d’aide pour 11 points.