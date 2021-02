Une nouvelle vague de changements au calendrier de la LNH

La Ligue nationale de hockey a annoncé de nouvelles dates pour 24 rencontres mardi, dont huit qui avaient précédemment été repoussées en raison de la COVID-19 ou des conditions météorologiques.

Quelque 15 équipes sont touchées par ses changements, mais aucune dans la section Nord. Les Stars de Dallas (11), le Lightning de Tampa Bay (sept), les Predators de Nashville (six) et les Flyers de Philadelphie (cinq) sont les clubs les plus touchés.

Par ailleurs, l’heure de la mise au jeu initiale de six parties a été modifiée, et une rencontre prévue entre le Lightning et les Panthers le 6 mai sera déplacée à une date différente qui sera annoncée un autre jour.