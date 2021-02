Une transaction pour relancer Shea Weber?

Les Canadiens de Montréal connaissent des difficultés depuis quelques semaines, on le sait, et le capitaine Shea Weber est l'un de ceux dont le jeu a déjà mieux paru.

À sa défense, son partenaire Ben Chiarot connaît lui aussi sa part d'ennuis. Et ce n'est pas facile pour Victor Mete non plus, son ancien partenaire.

Est-il temps d'essayer la recrue Alexander Romanov aux côtés de Weber?

Ou est-il plutôt temps de transiger pour obtenir un défenseur gauche pouvant jouer aux côtés de l'arrière de 35 ans?

Un nom très intéressant serait sur le marché des transactions et Yvon Pedneault croit qu'il serait le joueur parfait pour stabiliser la défensive du Tricolore.

