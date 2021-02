Denis Shapovalov se rapproche du top 10

Le Canadien Denis Shapovalov a grimpé d'une position au classement de l'ATP, nouvellement publié lundi, pour maintenant être aux portes du top 10 mondial.

Shapovalov, qui a été battu au troisième tour des derniers Internationaux d'Australie par son compatriote Félix Auger-Aliassime, est désormais au 11e échelon mondial.

Trois autres Canadiens sont dans le top 100 mondial, soit Milos Raonic, 14e, Auger-Aliassime, 19e, et Vasek Pospisil, 67e, en hausse de quatre places.

Medvedev entre dans le top 3

Semaine faste pour les Russes au classement ATP: le finaliste des Internationaux d'Australie Daniil Medvedev (3e) est entré pour la première fois dans le top 3, et son compatriote Aslan Karatsev, demi-finaliste surprise à Melbourne, a bondi de 72 places pour devenir 42e.

La tête du classement est toujours occupée par Novak Djokovic, qui a remporté dimanche son 9e Open d'Australie. Le Serbe est en passe de s'emparer du record du plus grand nombre de semaines passées au sommet du tennis mondial, propriété jusque-là de Federer (310). Il entamera sa 311e le 8 mars prochain.

Autres changements dans le top 20, l'Autrichien Dominic Thiem recule d'un rang (4e) au profit de Medvedev, et le Bulgare Grigor Dimitrov progresse de quatre places pour se classer 17e, grâce à son quart de finale à Melbourne.

Son tombeur Aslan Karatsev atteint à 27 ans le meilleur classement de sa carrière et son bond de 72 places est logiquement la plus forte progression de la semaine dans le top 100.

Le Norvégien Casper Ruud (24e, +4) se rapproche quant à lui du top 20 après son huitième de finale à Melbourne.

Le Sud-Coréen Soonwoo Kwoo, vainqueur du Challenger italien de Biella après sa sortie dès le premier tour de l'Open d'Australie, gagne 16 places et se hisse en 81e position.

Classement ATP

Novak Djokovic (SRB) 12030 pts Rafael Nadal (ESP) 9850 Daniil Medvedev (RUS) 9735 (+1) Dominic Thiem (AUT) 9125 (-1) Roger Federer (SUI) 6630 Stefanos Tsitsipas (GRE) 6595 Alexander Zverev (GER) 5615 Andrey Rublev (RUS) 4609 Diego Schwartzman (ARG) 3480 Matteo Berrettini (ITA) 3480 Denis Shapovalov (CAN) 2910 (+1) Gaël Monfils (FRA) 2860 (-1) Roberto Bautista (ESP) 2710 Milos Raonic (CAN) 2630 David Goffin (BEL) 2600 Pablo Carreño Busta (ESP) 2585 Grigor Dimitrov (BUL) 2575 (+4) Fabio Fognini (ITA) 2535 (-1) Félix Auger-Aliassime (CAN) 2516 Stan Wawrinka (SUI) 2365 (-2)

Osaka nouvelle dauphine

La lauréate des Internationaux d'Australie Naomi Osaka est la nouvelle dauphine de l'Australienne Ashleigh Barty au classement WTA publié lundi, dans lequel les Américaines Serena Williams (7e) et Jennifer Brady (13e) progressent significativement.

Deux ans après avoir occupé la première place mondiale, la Japonaise n'est plus qu'à une marche, et un peu plus de 1000 points, du trône. La désormais quadruple lauréate de tournois du Grand Chelem déloge la Roumaine Simona Halep (3e) de la place de dauphine.

Elle aussi ex-N.1 mondiale, l'Américaine Serena Williams, battue par Osaka en demi-finales à Melbourne, gagne quatre places (7e) pour effectuer son retour dans le top 10.

La Canadienne Bianca Andreescu est restée au neuvième rang mondial. Les Québécoises Leylah Annie Fernandez et Eugenie Bouchard sont respectivement 87e et 142e. La Canadienne Rebecca Marino a grimpé de 103 places et est maintenant 214e.

Aryna Sabalenka (8e) et Petra Kvitova (10e) reculent respectivement d'un et deux échelons.

Jennifer Brady, finaliste malheureuse des Internationaux d'Australie, progresse de 11 rangs et se classe 13e, un niveau inédit pour elle dans la hiérarchie du tennis féminin.

Sa victime en demi-finale, la Tchèque Karolina Muchova, se rapproche du top 20 (22e, +5). Eliminée un tour plus tôt, l'Américaine Jessica Pegula est 43e (+18). La Russe Daria Kasatkina (57e, +18) enregistre une progression de même ampleur.

La Taïwanaise Su-Wei Hsieh fait elle son retour dans le top 50 (50e, +21), à la faveur de son quart de finale en Australie.

Cette semaine, le tournoi d'Adelaïde est au programme, et la N.1 mondiale Ashleigh Barty y est notamment attendue.

Classement WTA