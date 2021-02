David Pastrnak s’amuse au lac Tahoe

L’attaquant David Pastrnak a réussi un tour du chapeau et les Bruins de Boston ont battu les Flyers de Philadelphie 7 à 3, dimanche soir, dans un affrontement présenté sur la magnifique patinoire du lac Tahoe.

Le franc-tireur a ainsi inscrit au moins trois buts dans un match pour la 10e fois de sa carrière. C’était aussi la deuxième fois que le Tchèque de 24 ans faisait le coup aux Flyers en 2020-2021.

En plus de Pastrnak, cinq autres joueurs des Bruins ont amassé deux points lors de ce duel. Connor Clifton, Brad Marchand, John Moore et Craig Smith ont tous fourni deux mentions d’aide, tandis que Nick Ritchie a inscrit un but et s’est fait complice de l’une des réussites de Pastrnak.

Chez les Flyers, James van Riemsdyk a participé à tous les buts de son club. L’athlète de 31 ans a touché la cible une fois et a amassé deux aides. En s'impliquant sur le but de son coéquipier Joel Farabee, van Riemsdyk a obtenu son 500e point en carrière. Sean Couturier a été l’autre buteur des perdants, alors que Kevin Hayes a fourni deux passes décisives.

Devant le filet de la formation de Philadelphie, Carter Hart a permis six buts sur 23 tirs. Il a d'ailleurs été remplacé par Brian Elliott pour la troisième période. À l’autre bout de la patinoire, Tuukka Rask a réalisé 16 arrêts dans la victoire.

Miller en «pause»

Du côté des Bruins, le défenseur Kevan Miller a sauté son tour, car l’entraîneur-chef Bruce Cassidy voulait donner une pause à son vétéran de 33 ans.

«C'est un moment où il y avait une pause à l'horaire, a expliqué le pilote. Nous avions un vol de six heures, puis un trajet en autobus, et ce, vendredi et dimanche. Il rate cette partie, mais il profite d'une semaine pour se rétablir. Dans la NBA, ils appellent ça gérer la charge de travail d'un joueur.»

David Krejci brillait également par son absence. Le joueur de centre avait quitté le dernier affrontement des siens en raison d’une blessure au bas du corps.

L’attaquant Jack Studnicka et l’arrière Urho Vaakanainen ont pris leur place dans la formation des Oursons.

En ce qui concerne l’équipe de la Pennsylvanie, Claude Giroux, Travis Konecny, Scott Laughton, Oskar Lindblom, Jacob Voracek et Justin Braun étaient tous indisponibles, car leurs noms sont inscrits sur la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19.

En bref

Ce duel était le deuxième match présenté au lac Tahoe ce week-end. La veille, l’Avalanche du Colorado a vaincu les Golden Knights 3 à 2. Cette partie entre les deux clubs la section Ouest a été retardée de plusieurs heures en raison de sérieux problèmes avec la glace. La situation a fait en sorte que l’affrontement entre les Bruins et les Flyers a été reprogrammé en soirée.