Carey Price contre les Leafs

Les Canadiens reprennent enfin l’action, ce soir à Montréal, en recevant les Maple Leafs de Toronto.

Il s’agira du premier match de la formation québécoise depuis celui de samedi dernier, une victoire de 2-1 contre ces mêmes Leafs.

Le match sera présenté à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 18h.

Pour l’occasion, Carey Price sera devant le filet du CH. L’organisation a également indiqué, ce matin, que le vétéran Michael Frolik a été rappelé du Rocket de Laval, puis assigné à l’escouade de réserve.

Les Canadiens ont aussi tenu un entraînement, en matinée, auquel la formation complète a participé. Paul Byron patinait sur le quatrième trio à la place de Corey Perry et l'entraîneur, Claude Julien, a confirmé que le vétéran allait sauter son tour ce soir.

«C'est une décision qu'on a prise de mettre Paul dans l'alignement, mais on a deux matchs en deux soirs, alors demain on va regarder et prendre une autre décision», a expliqué Julien, après l'entraînement.

Julien a également assuré que ses hommes étaient prêts mentalement à affronter les attaquants des Maple Leafs Auston Matthews et Mitch Marner, qui connaissent de bons moments actuellement.

«Ce qu'on dit à nos joueurs, c'est d'être vraiment alertes et de s'assurer de savoir où ils sont à tout moment (quand ils sont sur la glace)», a-t-il expliqué.

Quant à la période de congé et à la «rouille» qu'elle peut induire chez ses joueurs, Julien a indiqué qu'«on a fait ce qu'on a pu pour rester à point» au cours de la dernière semaine.