Cinq souvenirs de matchs en plein air

Les deux parties en plein air prévues ce week-end aux abords du lac Tahoe risquent d’offrir des images saisissantes et de créer de nouveaux souvenirs aux amateurs de hockey. De tels matchs disputés par le passé demeurent d’ailleurs dans la mémoire collective pour diverses raisons.

22 novembre 2003

L’image du gardien José Théodore, qui avait attaché une tuque à son masque en 2003, semble inoubliable. Cette première rencontre en plein air dans l’histoire de la LNH, entre le Canadien et les Oilers, avait été disputé devant plus 57 000 partisans rassemblés au Commonwealth Stadium, à Edmonton. Théodore et le CH avaient remporté cette «classique héritage» par le pointage de 4 à 3. Richard Zednik et Yanic Perreault, avec chacun deux buts, avaient été les marqueurs pour le Tricolore.

1er janvier 2008

Il y avait beaucoup de neige au Ralph Wilson Stadium dans ce qui fut la première édition de la «Classique hivernale». Ce match entre les Penguins de Pittsburgh et les Sabres de Buffalo, qui s’est tenu le 1er janvier 2008, mettait notamment en vedette Sidney Crosby. Ce dernier a d’ailleurs tranché en faveur des Penguins, dans un gain de 2 à 1, en inscrivant le but décisif lors des tirs de barrage.

1er janvier 2014

Reporté d’un an en raison du lock-out, ce match en plein air opposant les Maple Leafs de Toronto aux Red Wings de Detroit avait attiré une foule record de 105 491 personnes, le 1er janvier 2014, au Michigan Stadium. Le gardien québécois Jonathan Bernier, qui portait les couleurs des Leafs à l’époque, s’était particulièrement distingué avec 41 arrêts. La formation torontoise l’avait finalement emporté 3 à 2 au terme de la fusillade.

1er janvier 2016

Un classique entre le Canadien et les Bruins de Boston! Cette fois, le Tricolore avait dominé ses rivaux avec une victoire de 5 à 1 au Gillette Stadium, domicile de Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dans la NFL. Paul Byron a profité de cette rencontre pour inscrire deux buts. Mike Condon était par ailleurs devant le filet du CH, ayant repoussé 27 des 28 rondelles dirigées vers lui.

1er janvier 2020

Un match de hockey en plein air à Dallas, au Texas, qui l’eût cru? L’événement a bel et bien eu lieu le 1er janvier 2020, devant 85 630 spectateurs, au fameux stade Cotton Bowl. L’attaquant Alexander Radulov avait inscrit le but gagnant pour les Stars, lors d’une supériorité numérique, en troisième période. Les Predators avaient réussi les deux premiers buts du match, mais la formation de Dallas était revenue de l’arrière pour finalement l’emporter 4 à 2. Fait à noter: l’attaquant des Stars Corey Perry, maintenant avec le Canadien, avait été limité à 38 secondes sur la glace. Il avait effectivement été chassé de la rencontre, pour un coup de coude à la tête d’un adversaire, dès le début de la première période.