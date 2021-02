Paul Byron ne voulait rien savoir d'un nouveau départ

Les Canadiens étaient de retour à l'entraînement, aujourd'hui, à la veille de leur match contre les Maple Leafs.

Les attaquants Brendan Gallagher, Paul Byron et Phillip Danault, ainsi que l'entraîneur de l'équipe, Claude Julien, se sont adressé aux médias à la suite de la séance, qui s'est amorcée vers 11h.

Les vidéos des points de presse seront disponibles sous peu.

Quelques citations des points de presse d'aujourd'hui:

BRENDAN GALLAGHER

«Mitch (Marner) est très dynamique avec la rondelle et fait bien paraître ses coéquipiers (...) chaque fois qu'on joue contre les Leafs, ces deux gars-là (Marner et Auston Matthews) sont une part importante de leur plan.»

«J'ai regardé le match entre les Devils et les Bruins, juste pour analyser ce qui rend leur premier trio (aux Bruins) si efficace.»

«On assume qu'on va jouer tous les matchs et que le plan fonctionnera (...) on sait qu'on aura beaucoup de matchs en peu de jours, on sait que les périodes de repos seront importantes.»

«On essaie de ne pas perdre d'énergie à s'inquiéter de choses (la COVID et le calendrier) qu'on ne peut pas trop contrôler.»

«On communique bien, on a tous eu des séquences difficiles (...) je pense qu'il (Phillip Danault) commence à bien se sentir. Les léthargies arrivent, peu importe qui tu es. On sait à quel point Phil est important pour notre groupe. Les points ne sont pas là, mais il fait de bonnes présences. On l'encourage à continuer à se battre.»

PHILLIP DANAULT

«Ça peut être un couteau à deux tranchants (la période de repos), soit on sort fort, soit on est un peu mous (...) il faut faire attention, nos premières présences vont être importantes»

«J'ai toujours voulu jouer avec deux droitiers (...) le trio est très bon pour l'instant. J'ai toujours eu ça dans la tête sans penser que ça allait arriver.»

«Chaque soir c'est la même chose. McDavid, Draisaitl... toutes les premières lignes ont des joueurs dangereux. Mais ils (Marner et Matthews) sont très puissants et très confiants actuellement, il faudra faire attention.»

«Je pense que c'est un joueur extrêmement solide dans les deux sens de la patinoire, il est très intelligent (...) il se crée de l'espace dans des situations où on ne l'attend pas.»

«La confiance, c'est le seul point (...) ça a bien été au dernier match et on construit là-dessus»

«"Tats" (Tomas Tatar) va très bien, il a une attitude exemplaire, il est positif et il n'a pas pris ça personnel (d'être laissé de côté lors du dernier match). (...) Il amènera une touche de marqueur à "KK" et à Armia»

PAUL BYRON

«C'était un peu stressant et tu sais ce qu'il va arriver avec toi. Je veux rester ici (...) sinon c'était une journée ordinaire, j'en ai profité pour passer du temps dehors avec mes enfants»

«C'est une situation difficile pour la ligue et l'Association des joueurs (...) le "taxi squad", c'est juste un outil, je ne sais pas si ça va durer dans les prochaines années»

«Je sais que l'équipe et les entraîneurs m'apprécient comme personne (...) il y a des décisions "business" à prendre et je comprends ça»

«Un échange est facile à expliquer aux enfants, le ballottage un peu moins. Ma femme était sous le choc (...) elle était très rassurante et elle a fait un bon travail pour qu'on reste stables et corrects»

«Je ne voulais pas aller nulle part honnêtement. Mon agent me l'a demandé et je lui ai dit que je voulais rester à Montréal (...) La réalité, c'est qu'on a une très bonne équipe et tout le monde ne peut pas jouer. Je veux rester ici, gagner ici. Non, je n'étais pas prêt pour un nouveau départ ailleurs. Je peux jouer mieux, je veux jouer mieux et je veux le montrer.»

«Je sais que je suis capable de plus. C'est la vérité, je suis capable de jouer un plus gros rôle. Je suis chanceux d'être encore ici et je veux faire mieux, ça va être mon objectif pour le reste de la saison.»

CLAUDE JULIEN

«Avec un calendrier comme ça, la fatigue va finir par se faire sentir (...) tu gardes ton jeu stable et ça te donne de meilleures chances de gagner.»

«Comme entraîneur, je suis content de l'avoir Paul, on l'aime beaucoup. C'était une décision "business", mais c'est sûr qu'il peut encore nous aider»

«On sait et il (Phillip Danault) sait qu'il peut faire mieux. Il ne joue pas mal, mais il y a un autre niveau à son jeu qu'il peut atteindre. Il a eu quelques chances, mais n'a pas su capitaliser, au moins il a des chances. Parfois le premier but est dur à obtenir, mais après ça va»

«Son comportement, sa réponse à ce qui s'est passé, c'est un vrai pro (...) en fin de compte il est content d'être ici et je pense qu'il réalise qu'on est tous contents qu'il soit encore aussi. Il a été très important dans une phase plus difficile de l'équipe. Il a commencé quelque chose ici, il veut le finir.»

«La première fois que j'ai travaillé avec Sidney (Crosby, qui disputera son 1000e match bientôt) c'était au Championnat du monde en 2006 ou 2007. C'était un jeune joueur. À l'entraînement, il voulait être le meilleur. Son éthique de travail était incroyable. On savait que c'était tout un joueur de hockey, mais le voir à l'entraînement nous ouvrait les yeux davantage.»

Voyez les trios et paires de défenseurs du CH à l'entraînement d'aujourd'hui:

Drouin - Suzuki - Anderson

Toffoli - Danault - Gallagher

Tatar - Kotkaniemi - Armia

Lehkonen - Evans - Perry

Byron

Chiarot - Weber

Edmundson - Petry

Mete - Romanov

Kulak

Price

Allen

Lindgren