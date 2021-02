Les Blues tiennent à Jordan Binnington

Les Blues ont la ferme intention de retenir le gardien Jordan Binnington à St. Louis au terme de la présente saison, la dernière prévue à son contrat.

Binnington et les Blues avaient signé une entente de deux ans et de 8,8 millions $ en juillet 2019. Le gardien ontarien venait de conclure une saison du tonnerre et avait joué un rôle prépondérant dans la conquête de la coupe Stanley de son équipe.

«Nous l'avons repêché, et il a emprunté une longue route avant d'arriver ici, mais depuis qu'il est avec nous, nous avons connu du succès et nous souhaitons évidemment trouver un moyen de le garder ici», a expliqué le directeur général des Blues, Doug Armstrong, en entrevue au site The Athletic, jeudi.

Binnington a effectivement trimé dur pour finalement s’établir dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Choix de troisième tour des Blues en 2011, 88e au total, il a passé quelques saisons dans la Ligue américaine avant d’obtenir sa chance à St. Louis au cours de la saison 2018-2019.

Des débuts fulgurants

L’athlète de 27 ans n’a pas laissé filer une telle opportunité et a présenté une fiche de 24-5-1, une moyenne de buts alloués de 1,89 et un taux d’efficacité de ,927 au cours de cette saison. Ses brillantes performances lui ont valu une nomination pour le trophée Calder, remis annuellement au meilleur joueur de première année de la LNH.

«[Binnington] a parié sur lui et il va être payé comme les autres gardiens ayant connu du succès et gagné qui s'attendent à être payés, a assuré Armstrong. Partout dans la ligue, il est considéré comme un bon gardien numéro 1, et c'est aussi notre perception.»

Depuis le début de la campagne, Binnington affiche un dossier de 7-3-0, une moyenne de 2,37 et un taux de ,918.